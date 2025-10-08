Energía limpia, beneficios verdes para las empresas

Un número creciente de empresas de todos los tamaños y sectores asume un compromiso social y ambiental al adoptar fuentes de energía limpia y renovable para sus procesos. Esta es una decisión comercial estratégica que también repercute positivamente en las finanzas y en su papel como agentes de cambio.

Para satisfacer la demanda de compañías que buscan proveerse de energía renovable, Iberdrola ha creado alianzas de suministro verde que impactan positivamente en el medio ambiente y les permiten cumplir con sus objetivos de sostenibilidad.

La empresa cuenta hoy con un total de 15 centrales eléctricas distribuidas en varios estados de México y de distintas tecnologías: 6 parques eólicos, 3 plantas fotovoltaicas, 2 centrales de ciclo combinado y 4 plantas de cogeneración.

La generación renovable, con una capacidad instalada de 1,200 megavatios, evita la emisión de 2.4 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera mientras brinda energía limpia y confiable a industrias como la automotriz, farmacéutica, educativa, vial y hotelera, entre otras.

Este volumen es muy relevante porque impulsa la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Además, contribuye al plan nacional de reducción de emisiones, que se ha propuesto mitigar en 35 % los gases de efecto invernadero para el 2030, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Beneficios de usar energía limpia

A la par del impacto positivo en el cuidado del planeta, las empresas que utilizan energías que provienen de fuentes renovables, como la solar y la eólica, están tomando una decisión estratégica porque obtienen los siguientes beneficios:

Pueden reducir sus costos de energía a largo plazo.

Crean una reputación positiva porque los consumidores prefieren marcas comprometidas con la sostenibilidad. Lo mismo sucede con la atracción y retención del talento humano.

Cumplen con la normativa en materia de emisiones.

Pueden atraer más inversiones y condiciones de crédito favorables.

En el caso de la energía solar en sitio, obtienen más seguridad y estabilidad energética, al no estar sujetas a la volatilidad de precios de los combustibles fósiles.

Las empresas en el país pueden disponer de soluciones en energía con tarifas competitivas y una gama de servicios a la medida. Por ejemplo, a través de la generación distribuida, mediante la cual las compañías cuentan con electricidad derivada de sistemas fotovoltaicos que se colocan en sus propias instalaciones y sin la necesidad de grandes inversiones.

Con el uso de las energías limpias, la industria no solo contribuye a un futuro más sostenible y verde, sino que también abren nuevas vías de crecimiento y éxito.