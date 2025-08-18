Empleo manufacturero cae 1.4% a junio y suma tercer año en caída

En junio del 2025 la nómina del sector manufacturero en México se contrajo 0.2% de forma mensual, con lo que hiló cinco meses de contracciones y sumó 10 descensos en los últimos 12 meses, de acuerdo con cifras publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Desde otra perspectiva, el índice de empleo se colocó en un nivel 2% inferior al observado en junio del 2024, con lo que ligó 28 meses de caídas interanuales, de acuerdo con el reporte de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), que elabora el Inegi.

Mientras que, en el cómputo acumulado de enero a junio, el indicador tuvo un retroceso de 1.4%, con lo que ligó su tercer año en descenso, luego de las reducciones de 0.2% y de 1.8% que tuvo durante los primeros semestres del 2023 y del 2024, respectivamente.

La debilidad del indicador es un reflejo de la atonía de la actividad manufacturera, que durante la primera mitad del año tuvo un lacónico aumento de 0.07%, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial, dado a conocer la semana pasada.

Dinámica por rama

Durante junio el empleo decreció mensualmente en 14 de las 22 ramas de actividad manufacturera contempladas en la EMIM.

Las cinco industrias con las mayores variaciones a la baja fueron la de la madera (-2.1%), impresión (-1.9%), accesorios y aparatos eléctricos (-1.8%), muebles (-1.1%), y maquinaria y equipo (-1.0 por ciento).

Las cinco con mayores crecimientos fueron: vestido (+2.1%), derivados del petróleo (+0.9%), papel (+0.6%), cuero y piel (+0.4%) y minerales no metálicos (+0.3 por ciento).

Saldo semestral

De forma acumulada los resultados reflejan de forma más clara las tendencias más recientes en el empleo del sector. De forma semestral, 10 de las 22 ramas de actividad muestran descensos.

Las cinco industrias con las mayores contracciones son: transporte (-6.8%), insumos textiles y acabado (-5.9%), cuero y piel (-4.3%), vestido (-3.9%), y madera (-3.3 por ciento).

En contrapunto, las cinco con mayores alzas son: derivados del petróleo (+9.0%), bebidas y tabaco (4.1%), impresión (2.7%), accesorios y aparatos eléctricos (+2.4%) y maquinaria y equipo (+2.2 por ciento).

Puntos débiles

En el año la dinámica del empleo manufacturero ha seguido marcada por la persistente debilidad en los sectores textil, de la confección y del calzado, que se ha prolongado ya por tres años e incluso ha motivado ya diversas medidas de protección a nivel arancelario por parte del gobierno federal.

En tanto, la incertidumbre sobre la política arancelaria de Estados Unidos ha pasado factura en la industria del equipo de transporte, cuyo índice de actividad a junio marcó una caída acumulada de 2.1%, de acuerdo con el IMAI.