Eficiencia sin interrupciones: cómo anticiparse a fallas en la era digital

En un entorno donde la velocidad con la que se generan datos supera la capacidad humana de procesarlos manualmente, la eficiencia operativa se ha convertido en un objetivo estratégico. Hoy, la diferencia entre una operación resiliente y una vulnerable radica en su capacidad para anticiparse a los problemas antes de que ocurran.

La digitalización ha marcado el inicio de una nueva era en la gestión de activos. Cada equipo, sensor o sistema conectado produce información valiosa que, cuando se analiza correctamente, permite tomar decisiones en tiempo real, optimizar recursos, reducir costos y fortalecer la sostenibilidad.

En este escenario, el mantenimiento basado en resultados y la gestión predictiva están transformando la forma en que operan las empresas, disminuyendo de forma significativa los tiempos de inactividad no planificados.

Las organizaciones ya no tienen que esperar a que una falla ocurra para actuar. Con tecnologías como monitoreo remoto, análisis predictivo y servicios digitales conectados, es posible:

Detectar patrones de comportamiento anómalos.

Prever fallas con anticipación.

Programar mantenimientos en el momento óptimo.

Esto se traduce en menos interrupciones, mayor seguridad y mayor vida útil de los activos eléctricos, un cambio de paradigma frente al modelo tradicional de mantenimiento correctivo, basado en calendarios fijos o reacciones ante fallas.

Schneider Electric, líder global en gestión de energía y automatización, ha sido clave en esta evolución. A través de su plataforma EcoStruxure™ y su portafolio de Servicios Digitales, la compañía integra inteligencia artificial, análisis de datos y experiencia técnica para ofrecer mantenimiento predictivo y basado en resultados.

Entre sus soluciones destacan:

EcoStruxure™ Asset Advisor: monitoreo en tiempo real de activos críticos.

Service Plans: combinación de servicios presenciales, soporte remoto y análisis avanzados que priorizan acciones según su impacto en la operación.

Este enfoque permite tomar decisiones fundamentadas en datos actualizados y alinear las acciones de mantenimiento con los objetivos estratégicos del cliente, como disponibilidad, rendimiento o eficiencia energética.

La importancia de esta visión se acentúa en manufactura, energía, salud y centros de datos, donde una interrupción no solo implica pérdidas económicas millonarias, sino también riesgos operativos y de seguridad. En estos entornos, anticiparse deja de ser una ventaja competitiva para convertirse en una necesidad.

“Nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones a operar de forma más inteligente, segura y eficiente. La gestión predictiva no solo reduce riesgos, también impulsa la competitividad en un entorno cada vez más exigente”, afirmó Caroline Hoarau, directora de la División de Automatización Industrial y Cuentas Estratégicas de Schneider Electric México y Centroamérica.

En 2025, Schneider Electric celebra 80 años de presencia en México, reafirmando su compromiso con la innovación, la industria nacional y el desarrollo de soluciones que respondan a los desafíos actuales. Su propuesta combina tecnología, datos y experiencia para construir operaciones más resilientes, sostenibles y preparadas para el futuro.