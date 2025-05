División, acusaciones y malos manejos financieros enfrenta el Sindicato de Volkswagen

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen de México (SITIAVW) no se encuentra en su mejor momento, en su pasada Asamblea el Comité Ejecutivo Nacional fue fuertemente cuestionado por su poca transparencia, sobre todo en el informe financiero.

A penas con un año como líder del SITIAVW, Hugo Tlalpan Luna, asumió el cargo en enero de 2024 y concluirá en 2028; sin embargo, no ha podido trabajar en la unidad de los más de 7,000 trabajadores, quienes hicieron fuertes cuestionamientos, incluso por el número de plazas que se ha incrementado la plantilla de trabajadores.

En este marco se realizará su negociación salarial para 2025, cuya demanda de incremento es de 14% a la empresa alemana.

Hugo Tlalpan, secretario general de esa organización, afirmó que el porcentaje es el resultado de las asambleas divisionales que se realizaron a finales del mes pasado, donde la base trabajadora pugna por un mejor aumento.

De acuerdo con el informe del Tesorero del SITIAVW, Alberto Romero, el Sindicato de Volkswagen enfrenta un déficit de 1 millón 866,301 pesos; ello sin contar que de la anterior administración, y tras las auditorías que se realizaron, tienen un boquete de 40 millones.

Al dar un informe, del cual no se entregó copia a cada uno de los trabajadores y sólo se les invitó a “acudir si tenían dudas” con los secretarios, se dijo que el sindicato ya opera de manera normal, pues encontraron al SITIAVW operaba desde el 2020 con una licencia… y no se había otorgado el referendo en 4 años. Desde el 2020 al 2024 no se presentó ninguna declaración ante el SAT y, con ello, se puso el patrimonio de la organización sindical.

Asimismo, destacaron que los pagos de multas del IMSS e Infonavit, la tesorería financió con 2 millones 303.000 pesos para cumplir con el adeudo del sexto trimestre del 2023. Se cumplió con el IMSS, Infonavit y algunos de los adeudos del 2023.

Respecto a su plantilla de trabajadores sindicalizados, detallaron que, en 2024 había 7,070 técnicos los cuales son 1,866 de planta y 204 eventuales. Actualmente, hasta el mes de abril, hay un padrón de 7,222 técnicos, de los cuales 7,220 son de planta y actualmente hay 2 eventuales. “Con esto se ve un gran récord de nuestra plantilla laboral”.

Lo anterior, fue cuestionado porque no se informó sobre el número de plazas que se habrían de abrir.

Viene el Golf a México

Por otra parte, el secretario general, Hugo Tlalpan informó que, después del reciente viaje a Alemania del Comité Ejecutivo, se informó que en sus instalaciones de Puebla, la armadora tendrá de nueva cuenta el armado del modelo Golf.

“Hay que reconocer que la parte fundamental es la mano de obra calificada, creativa, inteligente, que tenemos en gran parte de México… y eso tuvo mucho que ver para que el golf regresara a Puebla”, detalló.

“En este momento tenemos una estabilidad. Recordemos que tenemos un tema arancelario, que viene a crear mucha especulación y mucha incertidumbre. Obviamos que la política está llevando a cabo el gobierno en esta situación para llevarla a buen puerto”, reitero.