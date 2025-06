CTC impulsa agenda para erradicar la informalidad laboral en la OIT

La Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) participó en los trabajos de la 113 Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para impulsar estrategias para mitigar la informalidad laboral.

En entrevista, Raúl Domínguez Rex, presidente del Congreso del Trabajo del Estado de México, explicó que la delegación de representantes sindicales “tenemos un particular interés de participar en el cómo erradicar el empleo informal. La importancia de la participación en la OIT es que los acuerdos no se quedan ahí nada más, sino que se trasladan a ser acuerdos internacionales y eso suple que en algunos de los países que no se tenga este acuerdo, o en la legalidad local; entonces, se aplica el acuerdo internacional para que puedan hacerle la supletoriedad de la ley”.

Por ello, “el interés de nosotros, como CTC, de participar, es ir reconociendo y generando condiciones para quienes trabajan en este empleo informal, tengan mejores condiciones en el trabajo. Lo hemos ido platicando con algunas otras personas: ¿Qué se puede hacer o cuáles ¿Qué se puede hacer o cuáles serían las principales propuestas que nosotros traemos? Y tiene que ir en varias vertientes”.

Una de ellas, dijo el dirigente sindical, es la de regulación gubernamental a favor de las empresas formales. “Ya aquí, hace un par de meses, la presidenta Sheinbaum ya anunció este ejercicio, como algo para poderlo realizar. Que haya financiamiento barato y a largo plazo para quienes quieran hacer una inversión y formalizar su empleo”.

A lo anterior, sumó, “que haya una simplificación administrativa en los trámites fiscales, porque resulta que a veces apenas alcanza para la nómina de una o dos personas, y todavía hay que pagar los costos de los honorarios de los contadores, por ejemplo. Entonces, esto implica mejor estar en la informalidad”.

Un aspecto adicional es que “se facilite la capacitación para el desarrollo de la empresa, como empresa que pase de ser, a lo mejor, de microempresa a empresa mediana o generar mejores condiciones”.

De acuerdo con la medición de la economía informal más reciente del Inegi (2023), esta contribuyó con 75% del PIB, pero con 55% de la ocupación.