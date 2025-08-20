Crisis profunda e inestabilidad obligan a fortalecer las estructuras sindicales: CSA

De visita en México, Rafael Freire, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), hizo un llamado a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) a sumarse en las acciones que permitan fortalecer las estructuras sindicales frente a una crisis e inestabilidad que se viven actualmente a nivel global, en gran medida, por las decisiones del gobierno de Estados Unidos.

En la reunión plenaria de la UNT, que agrupa a organizaciones sindicales como pilotos, sobrecargos, telefonistas y del STUNAM, Freire expuso que hay una agenda potente que pondrá en marcha la CSA y para ello es indispensable la participación de México.

Algunos de los temas que buscan defender a nivel global son las mejores formas de contratación, el trabajo decente; así como organizar a quienes no tienen contratos, como es el caso de los trabajadores informales.

Freire describió el contexto actual como "uno de los momentos más desafiadores" en la historia reciente, equiparándolo al periodo entre 1930 y 1945. Subrayó la crisis del multilateralismo y el ascenso de una extrema derecha que busca "destruir el Estado, los derechos y los sindicatos". En este sentido, criticó las políticas proteccionistas y unilaterales que impactan negativamente el comercio internacional y la estabilidad global.

El secretario general de la CSA delineó cuatro prioridades estratégicas para el sindicalismo en las Américas en el próximo mandato, se trata de la defensa de la democracia y combate a la extrema derecha; la defensa del empleo y el trabajo decente “debe estar en el centro de la discusión es el centro del modelo de desarrollo, buscando empleos formales, con seguridad social y salarios justos, en contraposición a las tendencias que marginan este tema”.

Asimismo, habló de la integración latinoamericana y caribeña e instó a una mayor articulación entre los países de la región para abordar problemas comunes y construir una complementariedad social y laboral.

Sobre el fortalecimiento y organización sindical, resaltó la necesidad de fortalecer las estructuras sindicales y organizar a la clase trabajadora no formalizada, así como a aquellos con nuevos tipos de contratos, como los de plataformas.

Durante su participación en la plenaria de la UNT, Freire hizo un llamado a México para que se sume activamente a estos esfuerzos, "mi prioridad máxima como secretario general de la CSA es que México esté más en América Latina", afirmó, destacando el "país poderoso" y el "sindicato de cuadros políticos de altísima calidad" que representa nuestro país.

En ese sentido invitó a México a participar más en las actividades regionales y a compartir su experiencia sindical, especialmente en temas como migrantes, juventudes y género desde una perspectiva feminista, y fortalecer de esta manera su participación en organizaciones interncionales como la OIT.