Crece abandono de mercancía irregular china en Manzanillo

Manzanillo, Col. La mercancía en estado de abandono de origen chino aumentó 300% en la aduana de Manzanillo, Colima, durante el mes de junio pasado, por incumplimiento de normatividad, subvaluación o producto apócrifo.

Con el programa de Aduana Seguras en Colima y la mayor revisión de los contenedores que ingresan al país, Ángel Martínez Cabrera, subdirector de operación aduanera de Manzanillo, dijo que 900 contenedores se registraron con mercancías que incumplen las disposiciones de comercio exterior.

“Las mercancías que arriban a este punto (aduanas) es porque ya cumplieron con todo su proceso por parte de los agentes aduanales”, sin embargo, el rol de las aduanas es lograr un equilibrio entre seguridad (mitigación de riesgos) y comercio exterior (facilitación del flujo comercial), explicó durante el recorrido ofrecido a medios de comunicación a la Ruta fiscal de la Aduana, que posee cinco puntos de revisión.

Una vez que las mercancías están en este punto, abundó, es para presentarse ante la aduana y ésta realiza la comprobación de que cumplen con los requerimientos de acuerdo a la ley aduanera. Únicamente es lo que nosotros hacemos”, al mencionar que se ha logrado el incremento de ingresos fiscales en 31% durante enero a mayo del presente año respecto al 2024.

Manzanillo es el único puerto en México posicionado dentro de los 100 puertos más importantes por flujo de carga contenerizada, con cerca de cuatro millones, aunque lejano de los asiáticos con 50 millones.

En lo que va del año, las autoridades aduaneras han asegurado alrededor de 192 contenedores conteniendo mercancía apócrifa (piratería) que viola los derechos de autor de diferentes marcas.

Además, en el año hay tres aseguramientos importantes de precursores químicos. Se han asegurado también cigarrillos, apócrifos, en especial piratería.

Al observar una mayor operación de revisión en las aduanas para contener el contrabando, los importadores de la mercancía procedieron a abandonarlo, y se han saturado los patios, a las afueras de las aduanas, expuso. Y aclaró que esto no impacta la labor de las aduanas, aunque sí a las empresas terminales.

“Se está dando el abandono de mercancías, porque muchas de ellas no vienen de manera regular y se intensifica la clasificación arancelaria. De esa supervisión, los importadores no la sacan y generan rezagos a las terminales”, más no a las aduanas, refirió Martínez.

Si transcurren tres meses sin que nadie reclame la mercancía se procede a destruir o se aprovecha en programas sociales.

En caso de que se trate de sustancias peligrosas, el plazo de abandono es de hasta tres días, mientras que otro tipo de productos tienen un plazo de aproximadamente 60 días para que pasen a propiedad del fisco.

Al día se generan un promedio de 3,000 citas diarias a vehículos de autotransporte que entrarán a cargar o descargar diversa mercancía. En este sentido, de esas citas un promedio de 2,500 vehículos concluye las formalidades del despacho en los Módulos del Mecanismo de Modulación Automatizada.