Concanaco lanza campaña de ofertas para los viernes

Acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, presentó la estrategia nacional "Viernes Muy Mexicano", una iniciativa que busca impulsar el consumo local y fortalecer la economía del país.

La iniciativa es impulsada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) en colaboración con la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (ANEF).

El presidente de Concanaco, Octavio de la Torre de Stéffano, explicó que se trata de una acción para reforzar el orgullo, la identidad y el consumo nacional.

Cada último viernes de mes hasta que termine el 2025, al menos, los comercios participantes ofrecerán descuentos, promociones y experiencias locales con el fin de atraer a más consumidores y fomentar la compra de productos y servicios nacionales.

Además de las promociones, se busca destacar la riqueza cultural y económica de las comunidades, con la organización de Ferias Regionales en puntos emblemáticos del país.

¿Cómo podrán participar los negocios y consumidores?

La convocatoria está abierta a cualquier persona, comercio o empresa que desee sumarse. Entre los sectores considerados están: Artesanos; Comerciantes; Servicios; Productores; Turismo y Fabricantes.

Los negocios registrados recibirán un distintivo con la leyenda “Aquí se vive un Viernes Muy Mexicano”, un póster físico para sus establecimientos y un código QR que permitirá a los consumidores acceder a un mapa digital con las ubicaciones y ofertas disponibles.

Respecto a las fechas clave del programa, éstas son: el 4 de septiembre de 2025 (apertura de inscripciones para negocios y empresas); todo septiembre (campaña nacional de difusión y entrega de distintivos); 26 de septiembre (Primer “Viernes Muy Mexicano” con jornada especial); último viernes de cada mes (activaciones continuas en todo el país); diciembre (primer balance de resultados y ajustes para el próximo año.

Un impulso a la economía local

“Lo más valioso que tiene México son sus familias y sus negocios familiares. Venimos a sumar a una causa sencilla y grande a la vez: fortalecer a México desde el trabajo honesto y la prosperidad compartida”, expresó Octavio de la Torre durante la presentación.

Con esta estrategia, el Gobierno y la iniciativa privada buscan impulsar el desarrollo económico desde lo cotidiano y reforzar el consumo de lo hecho en México.