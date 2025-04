Club El Economista prepara su propia ginebra en Purificación Laboratorio de Destilados

Katherine, suscriptora de Club El Economista desde hace 5 años, y quien no había estado en destilados o catas, afirmó que la experiencia “me súper encantó”. Añadió que le gustó mucho “el ambiente, las personas y lo que hice”, por lo que no dudó en mencionar que la experiencia “vale 100% la pena”.

Ricardo, suscriptor del club desde hace 1 año, mencionó que disfrutó de la experiencia al aprender cómo se hace y se forma la ginebra. El nombró a su bebida Deli Gin, utilizando ingredientes como cardamomo y cítricos como limón y toronja.

EXPERIENCIA CON LECTORES DEL ECONOMISTA EN PURIFICACION, LABORATORIO DESTILADOS . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA / Branded ContentHSS

Uriel, suscriptor asiduo de Club El Economista, calificó a esta visita como “una experiencia maravillosa, única en la vida”. Añadió que "nunca había tomado esta experiencia que es destilar una ginebra, (conocer) la historia de la ginebra”, y no dudó en recomendar que otras personas se suscriban.

“Club El Economista nos da experiencias que podemos compartir con amigos, y a la vez nos da la oportunidad de conocer gente nueva entre nosotros los mismos suscriptores, y relacionarnos y hacer networking, que es lo que buscamos a final de cuentas”, comentó Uriel.

EXPERIENCIA CON LECTORES DEL ECONOMISTA EN PURIFICACION, LABORATORIO DESTILADOS . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA / Branded ContentHSS

Josué Rojas, suscriptor desde hace 10 años, invitó a que más personas formen parte del club, “el club es muy familiar, muy grande, muy amistoso, de verdad que siempre está en los mejores eventos y este no fue la excepción”.

EXPERIENCIA CON LECTORES DEL ECONOMISTA EN PURIFICACION, LABORATORIO DESTILADOS . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA / Branded ContentHSS

La historia de Purificación

Garbiñe Galindo, ingeniera química y creadora de Purificación, explicó en entrevista para El Economista que a ella siempre le gustó la parte de los procesos en ingeniería, y el tema de los destilados y de las bebidas alcohólicas. Principalmente qué los diferenciaba, qué hacía diferente un ron de otro, un tequila de otro, una ginebra de otra.

“Y entonces fue cuando me llamó mucho la atención, me metí a estudiar, se llama maestro destilador, qué es donde aprendes a hacer todos los destilados como tal y luego me enfoqué en ginebra, hice un curso de prácticamente todos los destilados que tienen algún tipo de botánicos, luego también tengo una certificación de mezcal, y la idea del laboratorio es crear diferentes bebidas, que sean diferentes a lo que hay comercialmente y tener chance de experimentar, de hacer todo artesanalmente, y esta experiencia es para enseñarle a cada persona a desarrollar o crear su propia ginebra”.

EXPERIENCIA CON LECTORES DEL ECONOMISTA EN PURIFICACION, LABORATORIO DESTILADOS . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA / Branded ContentHSS

“Toda la idea de Purificación viene de hace alrededor de 10 años que empezamos con la idea de crear destilados en México, destilados mexicanos que no fueran los que comúnmente se producen aquí, que vienen del agave”.

“Los invito a que conozcan este concepto, es un concepto muy novedoso y no solo es una experiencia para probar, es una experiencia completamente interactiva en la que los asistentes utilizan todos sus sentidos durante la experiencia, además de que aprenden cosas que generalmente no es fácil estar en contacto, y además la pasan muy bien”, añadió Garbiñe.

Actualmente Purificación es una empresa mexicana, dedicada a elaborar bebidas espirituosas mediante la investigación. La Academia de Ginebra crea destilados con la intención de compartirlos y lograr momentos memorables en compañía de amigos, familia, etc.

EXPERIENCIA CON LECTORES DEL ECONOMISTA EN PURIFICACION, LABORATORIO DESTILADOS . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA / Branded ContentHSS

Los botánicos

Son flores, raíces, hierbas, plantas, etcétera, que, junto a las bayas de enebro o junípero, conforman la ginebra, la cual es un destilado de prácticamente cualquier fermentado, como puede ser alcohol de grano, de caña, de uva, al cual se le da una infusión que aromatiza con las bayas de enebro, y eso es lo que le da el toque característico a la ginebra.

Un shotcito con la historia de la ginebra

Se estima que la ginebra proviene de Holanda y era utilizada originalmente como medicina durante el siglo XVII.

La palabra ginebra proviene de la palabra holandesa “jenever”, que significa enebro.

La ginebra tomó tal popularidad en Inglaterra, al grado de ocasionar la “Gin Crazy” o “locura por la ginebra”, un periodo en el que se abusó de su consumo entre la sociedad, debido a su bajo costo y amplia disponibilidad, principalmente entre las clases trabajadoras.

Los ingleses se encargaron de perfeccionar y evolucionar la ginebra tal y como la conocemos actualmente.

Purificación Laboratorio de Destilados.

(Centro Comercial Cedros, local 30, Carretera México-Toluca, 5780, Cuajimalpa, CDMX, 05530)

Sitio web: https://purificacion.mx/

¿Te gustaría formar parte de experiencias únicas como esta? ¡Suscríbete ahora a Club El Economista!