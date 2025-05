Casa Destreza lleva “La Cosa Rosa”, Avellana, Espadín, Tobalá y Tepeztate al mundo del mezcal

El pasado martes 29 de abril se llevó a cabo la presentación de Mezcal Destreza, una marca cuyo nombre evoca la habilidad requerida por el maestro mezcalero para trabajar los agaves. Esta marca también es impulsada por Fraktal Wealth Management, un fondo de capital privado.

Durante la presentación, realizada en Medellín 65, Roma Norte, en la Ciudad de México, Iván Carbajal González, Luis Manuel Arenas Manzano, Ricardo Alarcón, Enrique Martínez, Luis Enrique Guerrero y Javier Ibarreche Vargas, socios de Destreza, aprovecharon para presentar a un nuevo socio y dar la bienvenida a la familia del maestro mezcalero Omar Mateo Hernández.

Mezcal Destreza surgió hace 11 años, durante un viaje a Oaxaca y gracias a la conexión con la familia Hernández.

Iván Carbajal explicó que cuando conoció a José Augusto y les dio su primer mezcal, tiró un poco a la tierra. Al preguntarle a José Augusto por qué lo hacía, mencionó que era una forma de agradecer a la tierra por la conexión que tuvieron, regresándole unas gotas.

Añadió que eso lo convenció para trabajar con la familia Hernández, a la cual se sumó otra familia (Baltazar) para producir lo que denominan “La Cosa Rosa”, una crema de mezcal sabor piñón hecha con Espadín, bautizada así por el influencer y comediante Javier Ibarreche.

Por su parte, Enrique Martínez mencionó: “Hoy no solamente relanzamos una marca de mezcal, hoy celebramos una historia de pasión, una historia de entrega, sacrificio, pero, sobre todo, de sueños cumplidos”.

“Iván, Javier, Luis Enrique, Luis Manuel, no solamente son emprendedores, sino además los guardianes de una pasión que nace de la tierra y se eleva en cada gota de mezcal”.

“Su compromiso, el respeto por las tradiciones, la búsqueda incansable de la excelencia nos inspira a cada uno de los que formamos parte de Fraktal. Porque detrás de cada botella de Casa Destreza no solamente hay mezcal: hay historia, hay familia, hay legado. Para nosotros en Fraktal, ser parte de este proyecto, ser testigos de su viaje, es un compromiso, pero además es inspirador porque nos recuerda que los grandes proyectos no nacen de la suerte o el azar, nacen del corazón”, añadió Martínez.

Espadín, Avellana, La Cosa Rosa (piñón), Tobalá y Tepeztate (estos dos últimos, agaves silvestres), son algunos de los productos que actualmente ofrece Casa Destreza. Están disponibles en la página oficial de Mezcal Destreza (www.mezcaldestreza.mx), así como en las plataformas de venta en línea Amazon y Mercado Libre, lo que también ha sido posible gracias al apoyo de Fraktal Wealth Management (www.fraktalwm.com) un fondo de capital privado que cuenta con participación accionaria de Casa Destreza y que además a financiando la inversión en estructura e infraestructura para la expansión de la marca y poder llevarla en el corto plazo a un posicionamiento relevante tanto a nivel nacional e internacional.

Por su parte, Javier Ibarreche proyectó un video durante el evento que cuenta parte de la historia de Destreza, así como el proceso de fabricación del mezcal.

“El mezcal es una bebida especial porque, contrario a otras en las que la bebida se fabrica y después se espera la maduración, el mayor tiempo que uno espera con el mezcal ocurre antes de que se haga. Pasan por lo menos unos diez años a que el maguey crezca, donde no hay que hacer uno absolutamente nada, simplemente dejar que la tierra haga lo suyo. Es entonces cuando uno interviene para fabricar esta bebida maravillosa que participa en la mitología prehispánica”.

"Esto que van a ver ahorita tiene qué ver con esa historia, tiene que ver con el mezcal, con el campo, con Oaxaca, con Matatlán, con el trabajo de Hernán Hernández y de la familia Baltazar, con quienes hacen el mezcal... y también --porque si yo me iba a involucrar, no podía no hacerlo--, tiene que ver con el cine”, comentó Ibarreche.

Finalmente, los socios agradecieron a los asistentes e invitaron, como parte de una tradición en Destreza, a que cada invitada e invitado vaciara un chorrito de mezcal en un maguey, como agradecimiento a la tierra por el mezcal. Este estuvo presente a manera de helados, cócteles y propuestas de mixología, durante el evento.