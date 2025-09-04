Carrefour compra a Super A en Argentina

Mientras está en proceso de venta de sus activos locales en Argentina, Carrefour acaba de cerrar la compra de Super A, una pequeña cadena mendocina con la que expandirá su formato Express en esa provincia.

Tras la operación, en las próximas semanas se realizará el cambio en la imagen de las tiendas, que empezarán a operar bajo la marca Carrefour durante septiembre, explicó la compañía. Los 60 trabajadores locales pasarán a sumarse a la nómina de la multinacional, que solo en Argentina emplea a más de 17,000 personas.

Según indicó la firma Sauda, exdueña de la cadena mendocina, la transacción se hizo por el fondo de comercio y el traspaso de los locales se hará efectivo este mes. "Incluye las 16 sucursales de Super A, ubicadas estratégicamente en la provincia de Mendoza, las cuales pasarán a formar parte de la red de Carrefour", explicó mediante un comunicado.

La compañía agregó que a partir de ahora se enfocarán en "nuevos proyectos de expansión". Además, aseguró que durante la negociación con Carrefour priorizó la continuidad de las fuentes de trabajo.

"Somos la única cadena de supermercados que supera las 700 sucursales propias en Argentina. Nuestro objetivo es ser el retail preferido en cada barrio de las 22 provincias en las que estamos presentes. Seguimos sólidos con nuestro modelo de negocio; con la compra de estas nuevas sucursales, ya duplicamos la cantidad de aperturas previstas en Express para todo el año", expresó David Collas, Director Ejecutivo de Carrefour Argentina. Además, con la inauguración de una tienda Express en la ciudad de Córdoba, Carrefour Argentina superó las 500 sucursales de este tipo. La compañía avanza en el plan de expansión 2025-2027, periodo en el que proyecta abrir 100 nuevas sucursales.