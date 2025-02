Carlos Slim critica amenazas de aranceles de Donald Trump

El empresario Carlos Slim criticó este lunes la amenaza de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump a México al señalar que es una estrategia de "negociación".

"Lo de los aranceles ya vimos que es una negociación (...). ¿Te diste cuenta qué pasó cuando dijo que lo ponía? Se cayeron las bolsas de valores", dijo el empresario en su habitual rueda de prensa anual.

El magnate mexicano, cuyas empresas participan en los sectores de telecomunicaciones, minería y construcción entre otros, aseguró que si Estados Unidos impusiera aranceles a todas las importaciones mexicanas habría un fuerte impacto en la inflación en ese país.

"No va a ganar nada, supón que todo lo que se importe a Estados Unidos lleva el 25%, la inflación va a hacer una explosión", apuntó Slim, quien tiene una fortuna estimada en 79,000 millones de dólares, según la revista Forbes.

Trump anunció el pasado 1 de febrero aranceles del 25% a todas las exportaciones desde México y Canadá, sus socios en el acuerdo de libre comercio T-MEC, al acusar a ambos países de permitir el tráfico de drogas y migrantes sin documentos a su territorio.

Sin embargo, aplazó la imposición de esas tarifas hasta inicios de marzo tras una negociación telefónica con la presidentaClaudia Sheinbaum, quien acordó desplegar 10,000 militares en la frontera con Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas.

Slim, de 85 años, descartó estar preocupado de que los aranceles entren en vigor en marzo al asegurar que el gobierno mexicano está cumpliendo sus compromisos.

"Yo no veo que a los 30 días cambie de opinión el presidente (Trump). La presidenta está cumpliendo, él está cumpliendo. Están cumpliendo el acuerdo telefónico que tuvieron", añadió.

El magnate aplaudió también el despliegue militar en la frontera, aunque señaló que también debería haber mayor presencia de autoridades estadounidenses en la zona limítrofe para frenar el tráfico de estupefacientes.

"Lo que veo un poco irracional es que (...) Estados Unidos no ponga a militares para que no entre (la droga). Debería haber un doble cuidado, de aquí para que no salga, de allá para que no entre", apuntó.