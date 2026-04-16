Capacidad eléctrica crecerá con base en planeación vinculante

Las actividades del sector eléctrico mexicano se guiarán por el principio de planeación vinculante que regirá desde la construcción y puesta en marcha de nueva infraestructura pública o privada, hasta la transmisión y distribución de la energía, su despacho e incluso el consumo cuya demanda está proyectada para alcanzar picos históricos este 2026.

Así lo plantearon las máximas autoridades en el tema: la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, José Antonio Rojas Nieto, y el director del Centro Nacional de Control de Energía, Ricardo Mota Palomino, durante el segundo día de actividades de la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, en el Museo Nacional de Energía y Tecnología de Chapultepec en la Ciudad de México.

La titular de la CFE expuso que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), vive una expansión que contempla inversiones de 30,000 millones de dólares al 2030, mediante 58 proyectos que se traducen en 138 líneas de transmisión y 249 subestaciones eléctricas, todo calculado para llevar energía de calidad donde todavía no llega.

Además, se avanza hacia una transición energética hacia fuentes renovables que será posible mediante sistemas de almacenamiento con baterías a gran escala y tecnologías como los sistemas STATCOM, que mantienen estable la red en tiempo real frente a las variaciones de las fuentes renovables.

“Nuestra responsabilidad es asegurar que la energía eléctrica llegue a todas y todos los mexicanos en cada rincón del país, las 24 horas del día, los 365 días del año”, aseveró la funcionaria.

En tanto, el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, José Antonio Rojas Nieto, aseveró que llevar a cabo los proyectos pendientes del sector implica planear considerando las actividades del Estado y la inversión privada, pero en un esquema donde el otorgamiento de permisos para generación se dará a partir de las necesidades en cada nodo geográfico, o el despacho de energía a la red provendrá de las tecnologías más convenientes en cada momento.

“El Sistema Eléctrico Nacional tiene una eficiencia de entre 34% y 40%, pero la vamos a incrementar en 10 puntos porcentuales con 10 nuevos ciclos combinados que se construyen para que la energía intermitente participe y sea despachada, pero siempre con el respaldo de energía firme que hoy es indispensable”, aseveró.

En entrevista, el titular del Cenace, Ricardo Mota Palomino, consideró que este 2026 se espera que se llegue a una demanda histórica en electricidad de 54,000 megawatts en la etapa de temperaturas más altas del verano, “pero ese número lo estábamos esperando desde hace un año”.

Con ello, el margen de reserva que en la actualidad se ubica en 12% en los momentos de mayor consumo dentro del sistema, podría reducirse a un mínimo de 6%, pero no más, y para ello se toman las previsiones que incluyen contar con infraestructura de la CFE y también con las plantas privadas e incluso con la generación distribuida.

Acerca de la suspensión de la difusión de alertas críticas en su portal público, el director aclaró que “estas notificaciones nunca se interrumpieron para los permisionarios y participantes del mercado a través del portal privado”.