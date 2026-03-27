La Canaero anuncia el fin del modelo de colaboración con IATA

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) anunció este jueves que ya no continuará el modelo de colaboración iniciado en julio de 2020 con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), para apoyar la recuperación del sector impactado por la crisis sanitaria, maximizar resultados, generar eficiencias y crear una mayor coordinación y alineación.

A la fecha, ambas organizaciones trabajaban de manera conjunta bajo una sola gestión.

En un comunicado emitido por la noche, se detalló que la terminación referida (en medio en una coyuntura geopolítica que ha propiciado incrementos en el costo del combustible, insumo que representa entre el 25 y 30% de los costos operativos de las aerolíneas) será de manera gradual.

La decisión fue difundida durante la LX Asamblea General de la cámara y “obedece a la necesidad de buscar una mayor agilidad y representatividad de los miembros ante los desafíos enfrentados por el sector”.

En la Canaero (presidida por Cuitláhuac Gutiérrez, representante de Aeroméxico, y que tiene como primer vicepresidente a Yuri Salinas, de Viva) están afiliadas aerolíneas, operadores de carga, empresas de servicios aeronáuticos y otros actores estratégicos del sector.

Sin embargo, en este momento Volaris no lo está. Salió en agosto del 2018 por considerar que no se representaban los intereses reales de su modelo de negocio de bajo costo, pero sí forma parte de IATA, que en el esquema de colaboración con Canaero le permitía tener presencia gremial en México.

En tanto, el representante de la industria señaló: Damos la bienvenida a Aerus, TAR, Boeing y Air France-KLM como nuevos miembros. En el marco de nuestro Plan Estratégico 2026, reforzaremos el posicionamiento de la cámara enfocándonos en pilares clave como safety and security, regulatorio, infraestructura, sostenibilidad e impuestos, cargos y costos con el objetivo de impulsar mayor flexibilidad, eficiencia y dinamismo, y responder a la confianza que nuestros miembros han depositado en nosotros.

* El Mundial y otros retos

De acuerdo con el comunicado, la asamblea brindó un espacio para destacar la participación de Canaero en temas esenciales en el contexto de transformación que vive la industria aérea en México, particularmente ante los retos que implica la Copa Mundial de Fútbol 2026.

“Este escenario demanda una mayor capacidad operativa, el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria, incluyendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y otros aeropuertos del país, así como la incorporación de innovaciones tecnológicas para procesamiento de pasajeros y carga”, se mencionó.

Además, se subrayó la importancia de atender factores críticos para la viabilidad del sector, particularmente en una coyuntura geopolítica que ha propiciado incrementos en el costo del combustible, y reiterada necesidad de revisar de manera conjunta con todos los actores del sector los procesos que definen los costos aeroportuarios, tales como las Tarifas de Uso de Aeropuerto (TUA) y otros cargos regulados, a fin de promover condiciones que impulsen el crecimiento del sector y la accesibilidad del transporte aéreo.

En materia regulatoria, se insistió en la importancia de avanzar hacia un marco normativo adecuado a las necesidades del entorno actual, evitando cargas regulatorias excesivas y se subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de diálogo y consulta con la industria ante posibles modificaciones, a fin de asegurar su viabilidad operativa, alineación técnica y adecuada implementación.