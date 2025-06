Canadiense TMC será la primera en explotar minerales submarinos

Pionera en la exploración minera submarina, la empresa canadiense The Metals Company (TMC) no tiene dudas de que será la primera en extraer codiciados minerales en las profundidades marinas, gracias a la ayuda de Donald Trump, aseguró a la AFP su director ejecutivo, Gerard Barron.

Dejando de lado a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), competente en la materia, TMC sorprendió al solicitar al gobierno de Trump, a través de una filial en Estados Unidos, el primer permiso de minería comercial en aguas internacionales.

Su objetivo es extraer nódulos polimetálicos en el Pacífico, ricos en metales necesarios para la transición energética.

P: ¿Cuándo prevén poder iniciar las operaciones mineras?

R: Gracias a la orden ejecutiva del presidente Trump, prevemos un proceso de permisos acelerado. Esto significa que, con suerte, dentro del próximo año o incluso antes de fin de año, recibiremos la autorización del gobierno estadounidense para avanzar.

Contamos con el primer buque de producción, el Hidden Gems (de la compañía All Seas), (...) y hemos finalizado el proceso de transformación de los nódulos en productos intermedios de níquel, cobre, cobalto y manganeso. Estamos listos.

No hemos comunicado formalmente a los mercados cuándo podríamos ver la primera producción, pero creo que será antes de lo estimado. Si hubiera mencionado 2027, habría dicho "ojalá".

P: ¿Es necesario transformar primero el Hidden Gem?

R: El plan inicial era realizar modificaciones significativas para aumentar la producción. Pero en previsión de un permiso acelerado, creemos que es mejor iniciar la producción con el buque lo antes posible y luego centrarnos en la producción a gran escala con los buques 2, 3, 4 y 5.

P: ¿Cuándo prevén alcanzar la producción a gran escala deseada de 12 millones de toneladas de nódulos al año?

R: Para 2030-2031.

P: ¿Es importante ser los primeros en extraer minerales?

R: No es importante, pero es un hecho que lo seremos (...) Sin duda.

P: ¿Recordará la historia este primer avance?

R: El tiempo dirá la importancia de los metales oceánicos para la sociedad.

Quienes se oponen a nosotros son prácticamente los mismos que se opusieron a la energía nuclear. (...) Dramatizaron los posibles impactos, mintieron sobre los hechos y terminamos quemando toneladas de combustibles fósiles, contribuyendo a las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esto no tenía por qué ocurrir, y ahora el mundo se está dando cuenta de que necesitamos la energía nuclear.

Así que, ¡qué vergüenza para quienes crearon esta situación! Y creo que ocurrirá lo mismo con los metales oceánicos.

Sé, basándome en la investigación ambiental y los petabytes de datos recopilados para respaldar nuestras afirmaciones, que los impactos de extraer estas rocas y transformarlas en metales son solo una fracción de las alternativas terrestres.

P: ¿Considerarán volver a la ISA si esta adopta el "código de minería" que regirá la minería en aguas profundas?

R: No en el estado actual. Porque el código minero ha sido superado por activistas. (...)

Hay varias maneras de frustrar el proceso si eres Greenpeace. Una es convencer a los países para que firmen moratorias (...).

Otra es presionar a los países para que hagan el trabajo por ti, impidiendo la redacción del código minero que lo haría operativo.

(...) China, que tiene cinco contratos (de exploración con la ISA), más que cualquier otro país, con empresas estatales controlando estos contratos, tiene tiempo para esperar, para perder dos años más.

Son inteligentes, apuestan a largo plazo, mientras que los empresarios como nosotros, nuestros accionistas, no vamos a esperar.

P: A diferencia de Estados Unidos, varios países donde tienen su sede sus socios, Japón y Suiza, son miembros de la ISA y de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. ¿Podrían impedir que sus empresas colaboren con TMC?

R: No me preocupa. He oído eso, pero lo atribuyo a una postura. (...) Si dependiéramos de un código minero de Nauru, no tendríamos muchos amigos, pero Estados Unidos es el socio comercial más importante de numerosos y países y pienso que la realidad comercial prevalecerá.