Brasil convoca a cumbre de los BRICS, ante aranceles de Trump

China confirmó que el presidente Xi Jinping participará en una cumbre virtual de los BRICS convocada por Brasil para debatir la política comercial de Donald Trump. El primer ministro de India, Narendra Modi, no asistirá a la reunión, pero enviará a un alto representante en su lugar.

“El presidente Xi Jinping asistirá a la cumbre online de líderes de los BRICS en Pekín el 8 de septiembre y pronunciará un importante discurso”, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. El presidente ruso, Vladímir Putin, también participará en la cumbre, según declaró la semana pasada el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, de acuerdo con la agencia de noticias rusa Tass.

El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva convocó la reunión no solo para debatir los aranceles comerciales impuestos por Trump, sino también para reunir a los jefes de Estado de las principales naciones de mercados emergentes en apoyo del multilateralismo, según informó Bloomberg News la semana pasada, citando a personas familiarizadas con el plan.

Los BRICS, que incluyen a Sudáfrica, han despertado cada vez más la ira de Trump a medida que se expande con nuevos miembros de Asia y Medio Oriente. En julio, el presidente estadounidense amenazó con imponer aranceles adicionales a cualquier país que se alineara con las “políticas antiamericanas” del grupo. También ha criticado los esfuerzos de los BRICS por impulsar el comercio en sus propias monedas.