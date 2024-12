Balanza comercial de Argentina ligó 12 meses con superávit

La balanza comercial de Argentina registró en noviembre un superávit de 1,234 millones de dólares, y acumuló doce meses consecutivos con saldo positivo. En el período enero-noviembre de 2024 se registró un superávit comercial de 17,198 millones de dólares.

En noviembre, las exportaciones aumentaron un 31.6% interanual, alcanzando un valor total de 6,427 millones. Este incremento se reflejó también en los indicadores desestacionalizados, con un crecimiento del 0,8% respecto de octubre, y en la tendencia-ciclo, que mostró una suba del 0.1 por ciento. En el acumulado de los primeros once meses del año, las exportaciones totalizaron 72,642 millones de dólares, lo que representó un aumento del 18.1% frente al mismo período de 2023.

Por el lado de las importaciones, se observó una caída interanual del 4.3% en noviembre, con un monto total de 5,193 millones de dólares. En términos desestacionalizados, las compras externas disminuyeron un 3.4% respecto de octubre, aunque la tendencia-ciclo evidenció un aumento del 3 por ciento. Durante el período enero-noviembre de 2024, las importaciones sumaron 55,444 millones de dólares, marcando una contracción del 20.2% frente al mismo lapso del año anterior.

Las exportaciones de noviembre de 2024, analizadas a nivel de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), mostraron que el incremento de 1,555 millones de dólares se debió principalmente a mayores ventas de aceite de soja en bruto, incluso desgomado (421 millones de dólares); harina y pellets de la extracción del aceite de soja (273 millones de dólares); maíz en grano, excluido para siembra (217 millones de dólares); aceite de girasol, en bruto (69 millones de dólares); oro para uso no monetario, en formas en bruto, excluido en polvo, de aleación dorada o bullón dorado (68 millones de dólares); y trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra (65 millones de dólares).

Por otro lado, disminuyeron las ventas al exterior de vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo de encendido por compresión (diésel o semidiésel) de peso total con carga máxima menor o igual a 5 toneladas (u$s -100 millones); aceites crudos de petróleo (u$s -81 millones); y fueloil (u$s -54 millones), entre otras bajas.

"Después de un 2023 muy deficitario, Argentina logrará un superávit en la balanza comercial tan holgado, medido nominalmente y en dólares corrientes, como jamás en la historia", confirmó Marcelo Elizondo, analista de comercio internacional.

El resultado anual, que se aproximará a los 18,000 millones de dólares, se acerca a los que se alcanzó en 2002, 2003 y 2009 que fue superior a los 16,000 millones de dólares.