ANICAFE estima que aranceles aumentarían el precio del café en 80 centavos por libra

El presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Café (ANICAFE), Félix Martínez y Cabrera, estimó que un aumento del 25 % en los aranceles sobre el café provocaría un incremento en el precio de aproximadamente 80 centavos por libra del insumo (equivale a aproximadamente 453.6 gramos).

Indicó que el principal comprador de café de México es Estados Unidos, que recibe el 53% de las exportaciones, lo que coloca a esta industria en una situación incierta.

En términos de volumen, México exporta entre 1.8 y 1.9 millones de sacos de 60 kilogramos cada año. De esta cifra, alrededor de 1 millón se envía al mercado estadounidense, dijo Félix Martínez.

En entrevista comentó que la imposición de aranceles por parte del gobierno estadounidense a las importaciones de México sigue siendo una amenaza, ya que su aplicación prevista el pasado 4 de marzo se pospuso para el próximo 2 de abril.

Esta incertidumbre ha provocado que los productores estén apurados enviando café a Estados Unidos antes de que entre el arancel, aseguró.

El representante de la industria del café en México habló de las dificultades que enfrentarían los productores si el arancel se aplica.

Subrayó que si el café mexicano queda sujeto al 25% de arancel, algunos importadores de Estados Unidos podrían optar por cambiar de origen y comprar café de otros países.

El presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Café confío en que no se aplicarán los aranceles, pero si esto ocurriera, se tendrá que aumentar el consumo interno de café en el país, ya que sería complicado incrementar los precios al consumidor.

“No se pueden hacer aumentos tan fáciles al consumidor porque la demanda no es tan elástica, así como para decir: ‘subo 30 o 40% el precio del café, pues eso tiene problema. En el mismo nivel no podrían subirlo, no se puede pueden trasladar el efecto y se puede ver toda la competencia que hay en los anaqueles en cualquier supermercado en México”, acotó.

El presidente de la ANICAFE explicó que hay razones para prever que el café no será uno de los productos impactados por los aranceles.

"Yo no creo que le vayan a aplicar los aranceles al café. ¿Por qué? Porque hay una razón: ellos no tienen café", sostuvo.

Abundó que, aunque Puerto Rico, como territorio asociado a Estados Unidos, produce café, su volumen es muy bajo.

Además, mencionó que el otro mercado relevante en Estados Unidos es el de Hawái, pero este produce principalmente café Kona, un insumo especial, de los más caros del mundo y de producción limitada.

“Somos codependientes de productos que nosotros mandamos y que ellos nos mandan. Entonces, esperemos a ver cómo se van nivelando las cosas y yo confío que salgamos bien”, opinó.

Dada la alta concentración de exportaciones de café de México a Estados Unidos, se le preguntó al presidente de la ANICAFE si es momento de mirar a otros mercados, explicó que no es un tema fácil de ejecutar.

"Siempre se va a mirar a otros mercados. Eso es algo que deberíamos estar haciendo, pero no es una tarea fácil de realizar porque los otros mercados ya están integrados comercialmente. La Unión Europea y el Mercosur tienen su unión", respondió.