América Móvil triplica ganancias en el tercer trimestre gracias a reducción de costos financieros

El gigante mexicano de las telecomunicaciones América Móvil informó el martes un aumento de más del triple en sus ganancias del tercer trimestre, gracias a una fuerte baja en los costos de financiamiento, e ingresos que aumentaron un 4 por ciento.

América Móvil, controlada por la familia del multimillonario mexicano Carlos Slim, citó una reducción de aproximadamente la mitad de los costos financieros integrales en comparación con el mismo trimestre del año pasado como motivo del aumento de sus resultados.

El grupo, que opera en América Latina, el Caribe y partes de Europa, reportó una utilidad neta de 22,700 millones de pesos, con unos ingresos de 232,920 millones de pesos, en línea con las previsiones de los analistas.

La empresa registró unas ganancias por acción que también coincidieron con las previsiones de los analistas, que eran de 0.40 dólares.

Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) también se comportaron en general según lo previsto, situándose en 93,800 millones de pesos mexicanos.

América Móvil sumó algo más de 3 millones de clientes de telefonía móvil de pospago y registró su mayor crecimiento en ingresos por servicios móviles en más de un año, con un aumento del 7%. Su segmento fijo sumó unas 526,000 conexiones, principalmente en su mercado nacional de México.