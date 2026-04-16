Alza salarial encareció construcción en Argentina

El costo de construir en el Gran Buenos Aires registró un incremento del 2.5% en marzo, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) muestra una variación acumulada del 6.9% en los primeros tres meses del año y un salto interanual del 27.1%.

A diferencia de otros periodos donde los materiales lideraban las alzas, en marzo la dinámica estuvo marcada por el impacto de la mano de obra y el reajuste en los gastos generales, vinculados directamente a la actualización de tarifas de servicios públicos y acuerdos paritarios.

El capítulo de “Mano de obra” fue el que más creció en el mes, con un alza del 3.4 por ciento. Esta suba se explica fundamentalmente por el nuevo acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) el pasado 31 de marzo.

El convenio no solo estableció nuevos básicos para todas las categorías laborales del sector, sino que incluyó una asignación no remunerativa y extraordinaria, lo que empujó el costo de la mano de obra asalariada un 3.9 por ciento.

El rubro de “Gastos generales” registró un alza del 1.8%, impulsada por un combo de actualizaciones regulatorias: gas: se autorizaron alzas en los valores de conexión de gas por parte de ENARGAS; agua: se registraron actualizaciones en los valores de consumo y conexiones autorizadas por el Ministerio de Economía; y materiales: alzas en cemento y una baja sorpresiva en el hierro.

Por su parte, el capítulo de “Materiales” avanzó un 1.8% mensual. Al analizar el detalle fino, se observan comportamientos dispares:

Mayores alzas: productos de hormigón y cemento (+3.2%), aberturas metálicas y rejas (+3.1%) y productos plásticos (+2.9%).

La nota positiva: el hierro para la construcción registró una caída del 2.5%, lo que dio un respiro a las estructuras de hormigón armado.