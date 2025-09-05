Alpura incursiona en el negocio de helados

Alpura, la fabricante mexicana de productos lácteos, incursiona en el negocio de helados en México, un mercado valorado en más de 12,000 millones de pesos, que crece a un ritmo del 5% anual, adelantó el director de Marketing de la empresa, Adrián Varela. “Habíamos detectado hace algunos años que ahí había una oportunidad y, ahora, fue el momento porque terminamos toda la investigación con el consumidor, después de tener las fórmulas correctas”, explicó.

En entrevista, el directivo expuso que su debut en este mercado representa un paso natural para Alpura porque es una empresa 100% de la industria láctea.

Además, su objetivo es aumentar el consumo per cápita de helados en México, que actualmente es bajo en comparación con otros mercados.

Los mexicanos consumen 2 litros de helados, en promedio anual, muy por debajo de países como Estados Unidos o Nueva Zelanda, donde llega a 20.8 y 28 litros, respectivamente, según la consultoría Feher Consulting.

Adrián Varela explicó que su nueva línea de helados premium les permite ampliar los momentos de consumo, ya que su “valor” está en ser un producto elaborado 100 % con leche, lo que ofrece una experiencia sensorial, caracterizada por la “cremosidad”.

Tras poco más de un año de desarrollo, Helados Alpura se lanzará oficialmente en las próximas semanas y se comercializará en tiendas de autoservicio.

La inversión para desarrollar esta nueva línea de negocio está incluida en los 10,000 millones de pesos anunciados en julio pasado -y que ejercerá en los próximos cuatro años-. Aunque el directivo no precisó el monto destinado específicamente a este proyecto.

Los Helados Alpura Selecta estarán disponibles en sabores chocolate y vainilla, así como en una versión más indulgente de triple chocolate. También se ofrecerán variedades de café y vainilla con galleta. Además, incluyen trozos de galleta y chocolate.

El mercado de helados en México alcanzó un valor de 2,320 millones de dólares en 2024 y se estima que escale a los 3,700 millones de dólares en 2034, según datos de Feher Consulting.

