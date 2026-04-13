Alianza internacional fortalece educación sexual

En un contexto donde el fútbol moviliza emociones, conversaciones y dinámicas sociales en toda América Latina, la alianza intersectorial SICOnfío lanzó la iniciativa “Que no te metan gol”, una campaña regional de educación sexual que busca transformar la forma en que las y los jóvenes acceden a información basada en evidencia científica, aprovechando la coyuntura del Mundial 2026.

La propuesta parte de un dato relevante en términos de salud pública y comportamiento social: diversos estudios han identificado que, nueve meses después de grandes torneos deportivos, las tasas de natalidad pueden aumentar hasta en un 16%. Este fenómeno se asocia a la euforia colectiva, la convivencia y el contexto emocional que generan estos eventos, lo que refuerza la importancia de impulsar estrategias de prevención y educación sexual oportuna.

La iniciativa es impulsada por una alianza intersectorial conformada por UNFPA, Reckitt, América Viva, FP2030, FLASSES, CONAPO y el Senado de la República (México), consolidando un esfuerzo sin precedentes de cooperación entre organismos internacionales, sector privado, sociedad civil y gobierno.

“Que no te metan gol” se plantea como una campaña innovadora que utiliza el lenguaje del fútbol para conectar con audiencias jóvenes y promover mensajes clave de salud sexual: prevención de embarazos no planeados, autocuidado, uso responsable de métodos anticonceptivos y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS). La estrategia busca traducir conceptos de salud pública a un lenguaje cotidiano, accesible y culturalmente relevante.

El lanzamiento oficial se realizó el 8 de abril, y el evento central está programado para el 14 de mayo de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la clase de educación sexual más grande de la historia, con la meta de romper un récord global de participación. La experiencia se desarrollará en un estadio de fútbol virtual, diseñado como una plataforma interactiva que simula la emoción de un evento deportivo en tiempo real.

Este formato permitirá la participación simultánea de miles de jóvenes en toda América Latina, con especial énfasis en México, Colombia y Brasil, a través del sitio https://quenotemetangol.com/. La transmisión contará con especialistas en educación sexual, vocerías institucionales y figuras públicas que contribuirán a amplificar el mensaje desde un enfoque educativo y de responsabilidad social.

Además del contenido formativo, la iniciativa contempla incentivos para la participación, como certificados digitales y beneficios ofrecidos por aliados locales. En México se prevén activaciones en puntos de venta, mientras que en Colombia se ofrecerán descuentos en productos de salud sexual al presentar el certificado de participación.

Desde una perspectiva de responsabilidad social, la campaña representa un esfuerzo por anticiparse a los efectos sociales de grandes eventos masivos, promoviendo decisiones informadas y seguras. “Que no te metan gol” no solo busca informar, sino también generar conversación pública y fortalecer la educación sexual como un derecho, integrando entretenimiento, tecnología y prevención en una sola experiencia regional.

En el marco del Mundial 2026, la iniciativa plantea un mensaje contundente: en la vida y en la salud sexual, como en el fútbol, la mejor jugada siempre es estar preparado.