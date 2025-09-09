Alertan sobre colapso de la red eléctrica en España

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) de España advirtió el martes de que la mayor parte de la red eléctrica del país está saturada y requiere inversiones masivas para permitir nuevas conexiones.

Aelec ha analizado un mapa global publicado por los operadores de red españoles y ha llegado a la conclusión de que más de 80% de los nodos de la red española no pueden soportar ningún aumento del volumen de electricidad generada, lo que provocaría inestabilidad y reduciría la eficiencia. La red del país está operada y coordinada principalmente por Redeia.

Según Aelec, se necesitan más inversiones, una mayor rentabilidad de las mismas y una planificación estricta para evitar los cuellos de botella.

"Sin estas condiciones, no será posible conectar a la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica, desaprovechando el potencial de las energías renovables y limitando el crecimiento económico y la competitividad que la electrificación puede aportar a España", dijo Aelec en un comunicado.

El apagón masivo que afectó a España y Portugal el 28 de abril reavivó el debate sobre las necesidades de inversión en las redes eléctricas del país y la rentabilidad de tales inversiones. Las autoridades españolas regulan las inversiones en las redes y fijan un límite a la rentabilidad de estas inversiones, que en última instancia pagan los consumidores.

Cabe recordar que desde el apagón España aumentó la cantidad de gas que quema para producir electricidad, al tiempo que sus redes eléctricas dependen más de las centrales convencionales de gas, según ha informado el operador de la red de gas Enagás.

Las centrales eléctricas convencionales, como las de ciclo combinado de gas, proporcionan más estabilidad a la tensión de la red que las fuentes renovables, como los parques eólicos y los paneles fotovoltaicos.