Alemania, Reino Unido y Dinamarca tienen las tarifas eléctricas más caras del mundo

Una publicación del Financial Post reveló que Alemania, Reino Unido, España y Dinamarca tienen las tarifas eléctricas más caras del mundo y cada vez más dependen de la energía solar y eólica. Hay una correlación entre la implementación de estas formas de generación y un aumento de los precios.

El camino hacia la economía verde generó un aumento en los precios eléctricos: entre 2005 y 2020, el costo promedio, ajustando a la inflación, se duplicó y pasó de 7.7 centavos de dólar a 15.3 centavos. Por ejemplo, en Ontario la energía eólica cuesta a los habitantes más de 1,000 millones de dólares cada año. Asimismo, los costos de la energía eólica es tres veces mayor que sus beneficios.

“Solo los propietarios de este tipo de energía obtienen ganancias; los perdedores son principalmente los consumidores de electricidad, seguido por los gobiernos”, según la publicación.

Cifras de la AIE indican que un aumento de 10% en la proporción de la energía solar y eólica genera que el costo de la electricidad crezca casi 8 centavos de dólar por kWh. El autor y experto Björn Lomborg sostiene que la energía verde no es barata. “Dicen que la producción solar y eólica son baratas, pero añadirlas a los sistemas genera que la energía sea cada vez más costosa. No valen nada cuando no hay sol ni viento”, dijo.

La publicación denunció que la intermitencia de estas formas de generación es contraproducente contra la necesidad constante de energía de la sociedad. Los combustibles fósiles tendrían una mayor cobertura.

“Hay respaldo de poderosos intereses de la energía verde y periodistas crédulos. Los políticos siguen manipulando a los votantes, afirmando que la energía verde es más barata que los combustibles fósiles. Supuestamente, la transición verde incluso genera dinero”, se puede leer en la publicación.

Datos recientes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), arrojan que 70 países revelaron que hubo un aumento en las tarifas de energía luego de la implementación de las energías solar y eólica.

Por ejemplo, en Alemania durante 2022 la electricidad costaba 42 centavos de dólar por cada kWH, más del doble que en Canadá y el triple que en China. El país europeo había instalado una capacidad de energía renovable que satisface cerca de 70% de sus necesidades energéticas y de consumo.