Aerolíneas Gol y Azul abandonan plan de fusión

La aerolínea brasileña Gol reveló que notificó a su par local Azul del fin de su acuerdo de código compartido, luego de que el organismo antimonopolio de Brasil les pidiera que "dejen de hablar en público sobre una fusión".

En un comunicado, la aerolínea "envió un aviso a Azul solicitando la rescisión de los acuerdos firmados en mayo de 2024, cuyo objetivo era establecer una cooperación comercial de código compartido para conectar sus respectivas redes aéreas en Brasil".

A pesar del fin de este acuerdo, tanto Gol como Azul aseguraron que respetarán todos los boletos vendidos dentro del marco de la alianza. "Gol continúa enfocándose en la excelencia en el servicio a sus clientes, con 147 rutas nacionales y 42 internacionales", apuntó.

En paralelo, el Grupo Abra, controladora de Gol, informó a su rival sobre el término de las discusiones respecto de la posible combinación de negocios que se estaba negociando.

Pese a que el holding aseguró haber estado disponible para impulsar las negociaciones, en paralelo al proceso de reorganización de Azul, la firma acusó que "las partes no han discutido ni avanzado significativamente en una posible fusión de negocios durante varios meses debido a que Azul se centra en su proceso de Capítulo 11".