Las acciones de Pop Mart, fabricante de Labubu, se desploman más de 20% tras publicar resultados

Las acciones de Pop ⁠Mart International Group, el fabricante de juguetes coleccionables en "cajas sorpresa" que cotiza en ⁠la bolsa de Hong Kong —entre los que se encuentra el viral Labubu, con su amplia sonrisa—, se desplomaban este miércoles después de que la empresa publicara sus resultados de 2025.

Las acciones de Pop Mart ⁠retrocedían más de un 20% tras la pausa ⁠del mediodía.

La empresa con sede en Pekín dijo que sus ingresos de 2025 aumentaron un 185% con respecto al año anterior, alcanzando los 37,120 millones de yuanes (5,380 millones de dólares).

El analista de Morningstar Jeff Zhang señaló que el crecimiento anual de los ingresos y los beneficios no alcanzó las estimaciones consensuadas de los analistas, con una desaceleración significativa en el cuarto trimestre, lo que amplificó las preocupaciones de los inversores sobre la durabilidad de las principales propiedades intelectuales.

"Además, la reducción de la ratio de reparto de dividendos del 35% en 2024 al 25% en 2025 es otro factor negativo para nosotros", señaló Zhang. "Pop Mart también ha redoblado su apuesta por el negocio de las licencias y la gestión de parques temáticos, pero creemos que los riesgos de ejecución siguen siendo elevados."

Wang Ning, presidente y director ejecutivo de Pop Mart, dijo que la empresa espera alcanzar un crecimiento de los ingresos de al menos un 20% con respecto al año anterior en 2026.

"No buscaremos un crecimiento excesivamente agresivo que impulse los ingresos a costa de la rentabilidad", dijo Wang en una conferencia tras la publicación de resultados con analistas e inversores.

Aprovechando la ola global de demanda de sus peluches, colgantes para bolsos y artículos de colección de propiedades intelectuales de éxito como The Monsters —incluido Labubu—, Molly y Crybaby, Pop Mart ha pasado de ser ⁠un minorista nacional de cajas sorpresa a convertirse en una ⁠de las marcas de consumo más seguidas del ⁠país, mientras sigue aprovechando su ola de popularidad para seguir expandiéndose en el extranjero.

Los ingresos de la empresa ⁠en 2025 casi se triplicaron con respecto al año anterior, pasando de 13,040 millones de yuanes a 37,120 millones de yuanes. Registró un beneficio atribuible a los propietarios de 12,780 millones de yuanes, un 308% más que los 3,130 millones de yuanes del año anterior.

En enero, la empresa anunció que había ampliado su capacidad de fabricación en México, Camboya e Indonesia para satisfacer la demanda y reforzar la resiliencia de la cadena de suministro. La empresa también anunció que tiene previsto establecer su sede europea en Londres y ⁠que se ha asociado con Sony Pictures para desarrollar una película sobre Labubu, lo que subraya su impulso para seguir expandiéndose en los mercados internacionales.