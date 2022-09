WeWork: con diversificación se logró la llegada de nuevos clientes

La transformación en el mundo laboral ha traído nuevas oportunidades para el sector del mercado de oficinas, quienes han tenido que reinventarse para ofrecer más opciones a los diferentes tipos de clientes que buscan espacios más funcionales.

En entrevista para El Economista, Álvaro Villar, CEO de WeWork México, señaló que el crecimiento que han tenido en los últimos meses es resultado de potenciar algo que ya venían haciendo durante 10 años, la flexibilidad laboral y de esta manera ofrecer soluciones a un mayor número de empresas.

“El 65% de nuestros clientes son empresas globales con más de mil colaboradores y el otro 35% son pymes, emprendedores y freelance, entonces es una transformación completa, y después de 12 meses muy difíciles donde dudamos de la supervivencia de la oficina, hoy el trabajo hibrido es una realidad y nos hemos visto beneficiados de esta realidad”, señaló.

Diversificación

De acuerdo con el directivo, uno de los principales cambios que tuvo WeWork, sobre todo en los últimos meses, es el contar con una mayor diversificación en sus membresías.

“Empezamos operando bajo dos tipos de membresías muy sencillas una era oficina privada y otra era el Hot Desk, pero ahora ya tenemos más productos, como All Access que es uno de los más recientes y que habla justo de esto, tienes una oficina física en varias ubicaciones, es un pasaporte que te da acceso a cualquier oficina a nivel mundial. El simplificar todo este proceso ha sido facilitar a las organizaciones el que entiendan a la flexibilidad como una prestación más para sus colaboradores”, indicó Villar.

El CEO de WeWork México explicó que el que los formatos laborales se estén transformado obliga al coworking a ofrecer nuevos tipos de membresías y adaptarse a las nuevas necesidades de sus clientes.

“Yo solo te voy a pagar cuando vaya, si lo uso un día, o una hora, o 10 días, es el costo exacto que te quiero pagar, esto es un diferenciador y es disrupción total versus el mercado de oficinas tradicional, donde tu pagas una mensualidad la uses o no la uses y que el equipo vaya o no vaya a la oficina , tenemos que adaptarnos al modelo que tú estas definiendo para tus colaboradores”.

Crecimiento

Actualmente, México se ha consolidado como el más importante para WeWork en Latinoamérica y el cuarto a nivel mundial en cuestión de usuarios, detrás de Estados Unidos, Reino Unido e India.

De acuerdo con la empresa, este año WeWork México registró números récord durante el primer semestre de 2022.

“Actualmente 8,000 personas acuden diariamente a las instalaciones del coworking, el doble que a principios de año. Hoy, alrededor del 30% de los miembros activos asisten todos los días, el resto acude en un formato híbrido. En cuanto a ventas, el primer semestre de 2022 mostró un incremento de 150% comparando con el primer semestre de 2021”, explican.

“Mayo y junio han representado los meses con mayor tráfico en los edificios, y también revelan la nueva mecánica del trabajo híbrido. Si bien WeWork México cuenta con más usuarios que nunca en su historia, la asistencia de personas se mantiene con cifras equiparables a las de febrero de 2020. Esto quiere decir que más personas están recurriendo a un esquema mixto para trabajar fuera de casa”.

Refieren que la ocupación actual en todo el país alcanzó 68% (más del doble de ocupación que en los peores meses de pandemia), lo que finalmente supera el pico de ocupación prepandemia. “Hay edificios donde la ocupación se coloca por encima del 80 por ciento”.

