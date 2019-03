El director de Volaris, Enrique Beltranena, afirmó que la aerolínea ya no puede seguir soportando los incrementos de costos que tienen algunos aeropuertos del país, por lo que en noviembre envió tres cartas a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) relacionadas con dicho tema, para pedir su colaboración.

Como efecto de esa situación, la empresa oficializó la cancelación de cuatro rutas desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro que había empezado a vender el viernes pasado (a Chihuahua, Guadalajara, Puerto Vallarta y Chicago O’Hare), porque las alzas hacían inviables financieramente los vuelos.

Sin embargo, seguirá operando en esa terminal los vuelos a Cancún, Tijuana y Chicago, Midway.

“La compañía fue clara en que tenemos que ser viables y no podemos aceptar que los grupos aeroportuarios inconscientemente sigan haciendo incrementos que no tienen relación con la aviación o no directamente con lo que se necesita. Querétaro, por ejemplo, quiere el nuevo incremento para una nueva terminal y el resto para seguir expandiendo un parque industrial en el que Volaris no tienen nada que ver”, comentó.

En rueda de prensa a propósito de su 13 aniversario, Beltranena confió en que las nuevas autoridades del sector tomen acciones al respecto y les respondan las cartas que se refieren a temas puntuales de costos, aunque no ofreció mayores detalles, porque eso ocurrirá “en su momento”.

A finales de febrero, en un foro de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el directivo sugirió, incluso, la necesidad de revisar las concesiones de los aeropuertos, porque no es adecuado que tengan márgenes de ganancia “muy superiores” a los de las aerolíneas. En dicho asunto, representantes de otras aerolíneas coincidieron.

El liderazgo del bajo costo

Actualmente, Volaris ofrece 185 rutas (114 domésticas y 71 internacionales), de las cuales 77 son exclusivas de la empresa, y su participación en vuelos nacionales es de 30.9%, seguida de Grupo Aeroméxico.

Durante el 2018, transportó a 18 millones de pasajeros, de los cuales 1.4 millones volaron por primera vez.

“Volaris se concentró en desarrollar una estrategia de costos bajos que le permitió, en primer lugar, superar los retos que supuso el aumento de los precios del petróleo, y por el otro, continuar con su táctica de abrir más rutas directas, punto a punto, tomando en cuenta las necesidades de sus clientes, ofreciéndoles tarifas más bajas, aun más bajas que las del camión”, se informó.

El director de la firma señaló que el modelo de bajo costo está produciendo una dinámica de crecimiento de pasajeros muy importante en la región latinoamericana, por lo que es necesario seguir creando nuevos productos, como es la tarifa Vuela Plus (que se suma a la básica y la clásica), que incluye, entre otras cosas, prioridad de abordaje y elección de asiento. “En el último mes tuvimos un incremento de ingresos auxiliares de 16% por esa nueva tarifa, por lo que una vez más se marca un hito y se hace lo que el cliente pide”, refirió.

Volaris cuenta en este momento con una flota de 77 aviones, de los cuales 54 tienen los llamados sharklets en las alas que, aunados a los motores de última generación de Pratt & Whitney, permiten un ahorro de combustible de hasta 18 por ciento.

