Especialistas ven poco viable que en el 2023 la refinería de Dos Bocas alcance su capacidad máxima de producción de 340,000 barriles diarios, como pronosticó el mandatario Andrés Manuel López Obrador ayer miércoles.

Gonzalo Monroy, socio director de la consultora en temas de energía GMEC, consideró que el punto “más engañoso” por parte del gobierno federal respecto a la nueva refinería es el periodo de pruebas de arranque, ya que el presidente ha dicho que solamente son seis meses, pero dadas las configuraciones y las complejidades que tiene la tecnología que se pondrá en marcha cuando se incluyan las coquizadoras, “estamos hablando de entre 18 y 24 meses después de la prueba de arranque”, que será el próximo 2 de julio.

“Lo cual nos lleva a finales del 2026, principios del 2027. Esto en el mejor de los escenarios, en el caso –de nuevo– de las pruebas de Pemex y lo que ha ocurrido en sus reconfiguraciones previas, estaríamos hablando por lo menos del 2028”, aseguró.

A la vez, aseveró una vez más que la infraestructura para que inicie operaciones la refinería no está lista porque no hay ductos o vías que entreguen crudo al sitio y por tanto, no hay materia prima para que trabaje. Detalló que en México es muy común que se den retrasos en proyectos financiados por el gobierno mexicano, es la historia más recurrente sobre todo cuando se trata de proyectos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“El caso más reciente de un retraso es la reconfiguración de Minatitlán donde se extendió por más de seis años y todavía hoy, en 2022 y después de casi 10 años, no ha logrado trabajar al 100% la coquizadora y hemos visto su nivel de utilización por debajo del 30%”, aseguró.

Ayer miércoles, el mandatario López Obrador dijo que México dejará de importar gasolinas a partir del próximo año.

“El compromiso que tenemos es dejar de comprar las gasolinas y el diésel, ser autosuficientes en el 2023, y es el compromiso que vamos a cumplir’’.

En conferencia de prensa matutina, explicó que la refinería Dos Bocas u Olmeca, ubicada en Paraíso, Tabasco, que será inaugurada el próximo 2 de julio, producirá combustibles hasta que concluyan las pruebas; “puede llevar hasta un año’’, dijo. Pero negó que el periodo de pruebas sea de al menos dos años.

“La verdad es que va a iniciar un periodo de pruebas, vamos a inaugurar la refinería, pero a sabiendas de que se inicia un proceso de algunas plantas. Es una cosa monumental, enorme; estamos hablando de cientos de plantas, de equipos y hay que armonizar todo para obtener el combustible. Entonces, va a llevar tiempo’’.

López Obrador aseguró que en cuanto entre en operación la nueva refinería se procesarán en el país, en conjunto con las otras seis refinerías en remodelación que existen y la planta de Deer Park, localizada en Texas, Estados Unidos de América, cerca de dos millones de barriles diarios de petróleo.

“Eso nos va a permitir contar con alrededor de 800 barriles diarios de gasolina y como 500, 600 de diésel’’, precisó para lograr “la autosuficiencia’’.

Las actuales refinerías procesan actualmente en conjunto 840,000 barriles de crudo diarios, cantidad que aumentará a un millón 200,000.

