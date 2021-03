Desde el 11 de marzo hasta la fecha, empresas y particulares han promovido por lo menos 30 recursos judiciales de amparo contra las reformas a la Ley de Industria Eléctrica (LIE), promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicadas el pasado 9 de marzo.

De ese número de recursos, jueces federales especializados han concedido 26 suspensiones provisionales a la norma, de acuerdo con fuentes del Consejo de la Judicatura Federal (CFE).

Las últimas suspensiones fueron otorgadas por el juez federal Rodrigo de la Peza López Figueroa, al considerar que pueden dañar la competencia y la libre concurrencia.

Si bien estos recursos fueron concedidos a empresas específicas como Fuerza y Energía de Tuxpan, Eoliatec del Pacífico y Parque Solar Orejana, tienen efectos para el resto de los participantes privados en la industria eléctrica, y ordenan a la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, abstenerse de ejecutar los preceptos de las reformas.

Será en los próximos días cuando los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, resuelvan si conceden en definitiva las suspensiones a las reformas del sector, mismas que fortalecen la generación de energía eléctrica por parte de la CFE en perjuicio de inversiones renovables. Las audiencias judiciales están previstas entre marzo y abril.

Este miércoles se conoció que la Secretaría de Energía ya presentó recursos de queja para impugnar las dos primeras suspensiones provisionales concedidas por el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, mismas que frenaron por completo las reformas a la LIE.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana en su conferencia de prensa en Palacio Nacional que en caso de que los jueces otorguen en definitiva suspensiones a las empresas de energía, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifique, presentará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional en materia de energía.

"Yo estoy seguro que no es inconstitucional, pero si lo determinan jueces, magistrados, ministros, que es inconstitucional, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo y del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y la economía popular", dijo el presidente López Obrador.

