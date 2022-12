Valor de importaciones mexicanas de maíz rompe récord a septiembre

México rompió récord en sus importaciones de maíz de enero a septiembre de 2022, sumando un total de 4,259 millones de dólares y con un crecimiento interanual de 12.3%, de acuerdo con datos del Banco de México.

El pico de estas compras externas ocurre mientras que México enfrenta tres aspectos controversiales con Estados Unidos, por mucho su principal proveedor de esa materia prima: la eliminación progresiva del uso del glifosato; la prohibición de maíz transgénico para el consumo humano en México y la prohibición de la siembra de maíces genéticamente modificados -lo cual nunca ha estado permitido.

A nivel mundial, México se ubicó como el segundo mayor importador de maíz en el mundo en 2021, con 5,147 millones de dólares, al ser desplazado de la primera posición por China, cuyas importaciones fueron de 8,023 millones de dólares.

El glifosato es un herbicida usado para controlar el crecimiento de malezas evitando que se produzcan determinadas proteínas que no son necesarias para el crecimiento. Pero han surgido diversas denuncias de que este producto produce cáncer, lo cual el gobierno estadounidense niega.

¿Qué pasaría sin glifosato? De acuerdo con estimaciones de la consultoría del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), la producción de maíz disminuiría en México en 550,000 toneladas en el ciclo primavera-verano y en 165,000 toneladas en el ciclo otoño-invierno.

El uso de glifosato en los paquetes tecnológicos de granos evita que las malezas compitan con los cultivos por el agua, la luz solar y los nutrientes. Los agricultores mexicanos usan mayormente el glifosato para las labores de pre-siembra y limpieza de los terrenos.

Según GCMA, más de 30 cultivos en México utilizan el herbicida con base en glifosato: maíz (34%), cítricos (14%), sorgo (11%), algodón (5%), caña (3%) y aguacate (3%), entre otros

¿Qué pasaría sin glifosato? “No se acaba el mundo, pero sí se afectaría la producción agrícola”, respondió Juan Carlos Anaya, director general de GCMA.

El gobierno de México se comprometió a tener un sustituto para el glifosato del mercado mexicano, pero hasta ahora esto no ha ocurrido.

Como parte de la polémica, por ejemplo, la empresa American Vanguard Corporation expuso que las sentencias sobre responsabilidad por productos defectuosos en relación con el glifosato y los casos relacionados con otros plaguicidas dictadas por los tribunales nacionales suponen un riesgo de litigio para las empresas de este sector.

Pleito internacional

Los tribunales nacionales han dictado numerosas sentencias en casos de responsabilidad por productos defectuosos contra Bayer/Monsanto en relación con lesiones supuestamente derivadas de la exposición al herbicida glifosato.

American Vanguard Corporation, productora de agroquímicos y pesticidas, agregó que la base era la supuesta carcinogenicidad basada en gran medida en las conclusiones de una determinada organización internacional, a pesar de las importantes pruebas científicas que demuestran lo contrario.

Aunque la empresa no vende glifosato, la teoría de estos resultados podría poner en riesgo uno o más productos de la empresa, dijo.

Además, se han presentado varios casos de responsabilidad por productos relacionados con el paraquat en los tribunales nacionales. Aunque la empresa no es parte en estos casos y suspendió sus ventas limitadas de este herbicida poco después de adquirir un registro de uso final como parte de una adquisición mayor, no hay garantía de que no se presenten una o más acciones de responsabilidad por productos contra la empresa sobre una base similar.

roberto.morales@eleconomista.mx