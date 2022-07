Este verano Houston luce más espectacular que nunca para que pases unas vacaciones familiares memorables, en este destino con vibra global que es un verdadero mosaico de culturas, sabores y estilos. Con decenas de atracciones, parques acuáticos y centenares de eventos para todos los gustos y presupuestos, tú y toda tu familia vivirán a plenitud cada día en la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos que inspira a los grandes y pequeños por igual.

Si quieres aprovechar al máximo tus vacaciones, es bueno que sepas que en Houston el verano viene lleno de oportunidades para las compras, para degustar una buena comida, disfrutar de festivales y conciertos, además de tarifas especiales en hoteles. Planea tu visita y explora H-Town a tu gusto.

Parques Acuáticos

¡A quién no le gusta lanzarse por un tobogán de agua o nadar en la alberca de olas para refrescarse en el calor de verano! Los parques acuáticos de Houston están abiertos hasta mediados de septiembre. Ten en cuenta que todos los parques ofrecen diferentes tipos de pases de temporada. Si tienes entre tus planes visitar el mismo parque más de una vez, comprar un pase es una buena manera de ahorrar. Y no te preocupes por la comida. Todos los parques ofrecen opciones gastronómicas para que recargues las energías. Siempre revisa el sitio web del parque seleccionado. Hay algunos que piden comprar el estacionamiento online y no aceptan pagos en efectivo por el estacionamiento en el lugar.

Palm Beach – Es una playa de arena blanca y área de juegos ideal para la familia. Está ubicada dentro del complejo recreacional Moody Gardens en la Isla de Galveston (Seven Hope Blvd.). Hay un río lento, toboganes de 18 pies, alberca de olas, playas de arena, lagunas de agua dulce y cascadas, todo en un exuberante paisaje tropical. Aprovecha la visita a Moody Gardens y descubre lo que hay dentro de sus famosas pirámides. Y si quieres pasar más un día en este paraíso de diversión con vistas a la Bahía de Galveston, reserva el hotel que está en el complejo.

Hurricane Harbor Splashtown - Este parque de la cadena Six Flags ubicado al norte de Houston (21300 I-45, Spring, TX 77373) tiene muchas atracciones divertidas para todos los gustos. ¡No te pierdas la nueva Wahoo Wave! Prepárate para una caída de 30 pies por un tobogán casi vertical. También está el Stingray Racer, el Octopus Racer más largo, más grande y único de 6 carriles en Texas. Diviértete compitiendo con tus amigos deslizándote por este emocionante tobogán de agua.

Schlitterbahn Galveston (2109 Gene Lucas Blvd., Galveston, TX 77554) ofrece más de 30 juegos y atracciones, incluyendo una alberca de olas grandes, montañas acuáticas, toboganes de alta velocidad, zonas de juegos para los niños, paseos en balsa y más. No te pierdas la atracción Infinity Racers. Para mayor comodidad, también puedes reservar una cabaña privada. El estacionamiento es gratuito.

Big Rivers Waterpark & Aventure - Este parque acuático está ubicado al norte de Houston (23101 TX-242, New Caney, TX 77357). Diviértete en la alberca de olas, en el río lento más grande de Texas, o en Gator Splash, el área interactiva que cuenta con una gran variedad de juegos acuáticos. Si te cansas del agua, Big Rivers Waterpark & Adventure también tiene una tirolesa y muros de escalada.

Typhoon Texas Waterpark, ubicado en Katy (555 Katy Fort Bend Rd. Katy, TX 77494), es el parque acuático más grande de Houston y no decepciona a los más aventureros con sus osados juegos. Ofrece toboganes acuáticos, un área de juegos para los niños, una alberca de olas y un relajante río lento. También cuenta con siete restaurantes, y los fines de semana hay música en vivo. Puedes adquirir online tu pase para toda la temporada.

Pirates Bay Waterpark - Este parque ubicado en Baytown (5300 E Rd., Baytown, TX 77521) ofrece atracciones acuáticas para toda la familia. Este enorme y colorido parque temático cuenta con una inmensa cubeta que tira agua y un fabuloso conjunto de toboganes para los pequeños, además de pistolas de agua, un río de 188 metros de longitud y dos torres de deslizamiento. Para los amantes del surf, el parque ofrece el Flowrider, una ola gigante simulada donde podrás sentir la adrenalina al surfear.

Atracciones imperdibles

Houston Zoo (Zoológico de Houston), que este año está celebrando su centenario, está ubicado en el Hermann Park, cerca del Texas Medical Center y el Distrito de Museos. Siendo un oasis de 55 acres en el corazón de la ciudad, el zoológico sirve de casa a más de 6 mil residentes de vida silvestre de todos los rincones del mundo. Gorilas, jirafas, elefantes, cigüeñas, tortugas y muchas otras especies te están esperando para enseñarte algo que no sabías sobre los animales. Para una experiencia de encuentros cercanos únicos con los animales del zoológico, reserva con antelación un evento del programa llamado “Animal Encounters”. Estos encuentros con animales son oportunidades únicas para conocer a los cuidadores del zoológico y acercar a tus niños a sus animales favoritos. Cada encuentro es una experiencia interactiva de 45 minutos dirigida por el personal de educación para la conservación del zoológico.

Hasta el 5 de septiembre, puedes visitar en el zoológico la nueva exhibición Undersea Discovery que te permitirá hacer un recorrido por el océano para ver varias criaturas marinas animatrónicas en la primera exhibición de este tipo en los EE.UU. Entre los habitantes de las profundidades, verás a un megalodón (tiburón gigante extinto que vivió en la Tierra hace millones de años), la mantarraya oceánica gigante, el llamativo, pero mortal pulpo de anillos azules y el cangrejo araña japonés con la mayor envergadura de patas de cualquier artrópodo.

Downtown Aquarium (Acuario del Centro) tiene un acuario gigante de 150 mil galones y alberga más de 400 especies diferentes de colorida vida marina tropical, incluyendo más de 30 tiburones. Peces del Caribe, el Pacífico Sur y el Océano Índico, algunos de hasta seis pies de largo, coexisten en sus tanques proporcionando tanto un encuentro educativo como un innovador tema submarino de lujo. Además, aquí encontrarás cinco juegos mecánicos y varias exhibiciones temáticas. En la rueda de la fortuna, disfruta las vistas panorámicas de Houston. En Stingray Reef, puedes tocar y alimentar a las rayas. En el hábitat de los tigres, llamado “Maharaja's Temple”, conoce a Apollo, el joven tigre que fue rescatado con apenas 14 semanas de edad. Apollo, un activo nadador, se unió a la familia de otros tigres de Bengala en Maharaja's Temple del Downtown Aquarium en abril del 2021.

No te pierdas el Shark Voyage, el recorrido a bordo del tren C.P.Huntington, que pasa por el centro de un tanque de tiburones de 200 mil galones, para ver de cerca una variedad de especies de tiburones. Y para finalizar la visita, no dejes de deleitarte con excelente comida en el restaurante del Downtown Aquarium estando rodeado por fascinantes criaturas marinas que nadan en el acuario a tu alrededor.

Discovery Green - Diviértete al aire libre en Discovery Green, el parque de 12 acres ubicado en el centro de Houston. Es un hermoso espacio verde donde encontrarás una programación muy variada, que incluye clases de yoga, conciertos en vivo, cine al aire libre, danza, teatro, instalaciones de arte que cambian periódicamente y eventos especialmente diseñados para los niños. La mayoría de las actividades son gratuitas. Revisa la programación de verano de Discovery Green AQUÍ.

Houston Museum of Natural Science - ¡Prepárate para una gran aventura! Houston Museum of Natural Science (Museo de las Ciencias Naturales de Houston), uno de los museos más concurridos del país, es una pieza central del Distrito de Museos de Houston. Con cuatro pisos de salas de exhibiciones permanentes, el Wortham IMAX Theatre, el Burke Baker Planetarium, y el Cockrell Butterfly Center, este museo también sirve como anfitrión de exhibiciones itinerantes de clase mundial.

Una de las exhibiciones permanentes más populares del museo es el Moran Hall of Paleontology donde podrás ver más de 450 fósiles y réplicas de fósiles que ofrecen una vívida mirada a la increíble historia de los 3,5 billones de años de vida en la Tierra. Desde los humildes trilobites hasta los Tyranosaurus Rex, esta exposición te lleva cara a cara con las criaturas que alguna vez habitaron nuestro planeta.

Para explorar las maravillas del universo, no te pierdas los shows en el planetario del museo equipado con el sistema Digistar 6 que permite a los visitantes volar por el universo, experimentar la inmensidad del espacio, recorrer superficies planetarias, navegar campos de asteroides y ver los últimos espectáculos de domo completo.

The Health Museum (El Museo de la Salud) es otro museo que deberías visitar con tus niños, si quieres sumergirlos en una experiencia interactiva multi-sensorial siempre cambiante que presenta los avances de la ciencia de la salud y el funcionamiento de diferentes órganos del cuerpo humano. En Amazing Body Gallery, encontrarás 30 quioscos interactivos de video y audio donde los visitantes pueden plantear preguntas sobre la anatomía humana y la información sobre la salud. Los niños -y tú también- quedarán sorprendidos con una columna vertebral de 22 pies de largo con costillas que descienden desde el techo hasta el suelo, creando la sensación de estar dentro de una caja torácica gigante. Verán un intestino de 13 pies, un cerebro inmenso de 10 pies de altura con juegos de memoria, un esqueleto montando bicicleta, un globo ocular colosal que demuestra cómo el ojo recibe y percibe las imágenes y un corazón latiente de 12 pies de altura, entre otras maravillas del cuerpo humano.

Children’s Museum of Houston (Museo de los Niños de Houston), que está diseñado para los niños hasta los 12 años, tiene un programa de verano especial, Fun Summer Vibes. Hasta el 20 de agosto, todos los sábados se inicia un nuevo programa temático con muchas actividades interactivas, demostraciones en vivo y actuaciones. ¡Los encuentros con los personajes favoritos no pueden faltar! Si tus niños muestran interés en la física, no dejes de visitar la nueva exhibición permanente, ¡Newton Know-How! que invita a los niños a explorar un mundo lleno de acción mientras profundizan en los conceptos de la fuerza, la fricción, el impulso, la gravedad y la velocidad.

Space Center Houston (Centro Espacial de Houston) - A un poco más de 20 millas al sureste del Downtown, está el Centro Espacial de Houston, una de las atracciones más concurridas de la ciudad. El Centro Espacial sirve como el centro oficial de visitantes del Johnson Space Center de la NASA. Para los aficionados del espacio cósmico es una visita obligatoria. Podrán explorar innumerables exhibiciones permanentes, aprender cómo viven los astronautas en el espacio, tocar una roca lunar y ver modelos de las naves que ya han volado al espacio. Toma el recorrido en tranvía de la NASA para ir al Johnson Space Center y conocer detrás de los bastidores varios aspectos de la exploración espacial humana. Verás el histórico Centro de Control de las Misiones Apolo, instalaciones donde se entrenan los astronautas y mucho más.

Miller Outdoor Theatre – Este teatro al aire libre ubicado en el Hermann Park ofrece presentaciones gratuitas de marzo a octubre. Puedes disfrutar funciones de música clásica, jazz, música y danzas étnicas, ballet, obras de teatro, películas y mucho más. Este año, del 28 de julio al 6 de agosto, te espera el tradicional Houston Shakespeare Festival, producido por la Universidad de Houston. Se presentarán dos obras: El Rey Lear y Cimbelino. Ve más detalles aquí.

Houston Restaurant Weeks

Si quieres explorar la inmensa escena culinaria de Houston, no te pierdas el programa anual Houston Restaurant Weeks que este verano se realiza del 1 de agosto al 5 de septiembre. Durante este tiempo, más de 200 restaurantes participantes en el programa ofrecen menús de 2, 3 y hasta 4 tiempos (dependiendo del restaurante) a precios fijos especiales para brunch, almuerzo y cena. Aprovecha esta oportunidad para explorar el mosaico de sabores de Houston a precios especiales. Revisa el sitio web del evento que estará actualizado a partir del 15 de julio. (https://houstonrestaurantweeks.com).

Tax-Free Weekend

Si estás en plan de compras, aprovecha el fin de semana del 5 al 7 de agosto de 2022. Durante este evento anual conocido como "Tax-Free Weekend" o "Sales Tax Holiday", los compradores en cualquier parte de Texas pueden ahorrarse el impuesto de venta en muchas de sus compras. ¡A quién no le gusta un buen descuento!

La lista de los artículos favorecidos por la ley incluye la mayoría de las prendas de vestir, calzado no especializado, los útiles escolares y las mochilas que tengan un costo por debajo de US$100. Siempre es recomendable consultar si el artículo que vayas a comprar está exento del impuesto de venta, ya que algunos no forman parte de la lista, como por ejemplo las joyas, bolsas, maletas, paraguas, relojes y otros artículos similares.

Hacia el final de tus vacaciones de verano en Houston, seguramente tendrás innumerables fotos para tu álbum familiar en Instragram o Facebook para compartir con tus amigos. Pero no te olvides tomar una frente al popular mural Houston Is Inspired creado por el artista urbano Mario E. Figueroa, Jr., también conocido como GONZO247 (en la esquina de Preston y Travis, frente al Market Square del Downtown. ¡Siempre te recordará la inspiración que el destino Houston emana a cada paso!