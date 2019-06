Algo que escuchamos todos los días en Freelan Marketing con nuestros prospectos:

El marketing digital no funciona.

Mi agencia me prometió aumentar las ventas y no sucedió.

Las redes sociales no funcionan para empresas como la nuestra.

Tengo muchos likes y seguidores en redes, pero eso no me sirve de nada.

Los leads que recibo en mi estrategia de Google son de muy mala calidad… casi ninguno se convierte en cliente.

¿Te sientes identificado?

Entonces, te decimos por qué ocurre y cómo puedes solucionar este problema.

Agencias de marketing digital: el problema

Desafortunadamente, las agencias de marketing digital se han convertido en un commodity en la industria, pues todos los días nacen agencias que prometen cosas que no saben cumplir.

¡Lo peor! Las agencias grandes, que son admiradas por tantas empresas, prometen resultados inalcanzables a través de inversiones millonarias. Al final, un par de becarios, sin experiencia, llevan la cuenta y fracasan en ofrecer los resultados prometidos. Debido a esta situación, en América Latina existen miles de empresas que dudan de la efectividad del marketing digital.

Si tú eres una de las personas que dudan, te tengo una buena noticia: el marketing digital funciona muy bien. Lo digo, no porque me dedique a él, sino porque por las decenas de casos de éxito logrados por nuestra agencia.

Con seguridad, te preguntarás: ¿Qué hice mal?, ¿Qué pude haber hecho mejor? Después de haber trabajado con cientos de clientes en diferentes industrias, te comparto las siguientes experiencias:

1. La agencia que elegiste no era la correcta

Es el primer error lógico en la lista. Si no escoges al proveedor adecuado, la probabilidad de fracaso es casi segura.

Si eres una empresa grande, seguramente buscaste en internet cuáles son las mejores agencias de marketing digital, evaluaste diferentes opciones y seleccionaste la que mejor relación precio-calidad te prometió. La estrategia no dio los resultados y te preguntas ¿por qué? La primera respuesta lógica es porque no supiste elegir a la agencia adecuada.

Consejos para evitar una mala elección:

Selecciona al mejor equipo: No elijas a la agencia que más nombre o presencia de marca tiene. Enfócate en la selección del mejor equipo. Pregunta a los representantes de ventas por el equipo de personas que atenderá a la cuenta. ¿Quiénes son?, ¿qué experiencia tienen?, ¿cuántas horas van a invertir mensualmente en la cuenta?, ¿qué casos de éxito tienen en tu industria?

Elige a la agencia con más experiencia en tu industria: ¿Elegiste a una agencia con credenciales impresionantes, con una cartera de clientes envidiable, pero que no tienen experiencia de trabajo con clientes en tu industria? En América Latina, la mayoría de las agencias grandes tienen mucha experiencia en comunicación B2C. Trabajan con empresas de consumo masivo en donde el diferencial principal es la creatividad. Sin embargo, esas agencias tienen poca o nula experiencia con empresas B2B. En conclusión, selecciona a la agencia con mayor experiencia en tu industria o con clientes similares.

Costo: No elijas a la agencia más barata: No elijas a la agencia más barata, ni a la más costosa. Busca la relación experiencia del equipo, resultados que han obtenido y precio. Generalmente, las agencias que cobran poco son pequeñas, no tienen experiencia o están urgidas de clientes, debido a su situación financiera.

Licitación: Haz una licitación e invita a un mínimo de 3 a 5 agencias que tengan casos de éxito comprobables en tu industria. Te recomiendo que no te vayas por la primera opción: evalúa opciones para encontrar a la mejor agencia.

Diferentes opciones: Evalúa la opción correcta para ti. El mundo del marketing digital es enorme. Hoy en día decir marketing digital, equivale a decir todo y nada al mismo tiempo. Existen escuelas de marketing digital: Inbound Marketing, Funnel Marketing, Affiliate Marketing, Viral Marketing, Programmatic & Rich Media, Influencer Marketing, entre otras. Todas utilizan herramientas digitales.

2. Los KPI’s que seleccionaste no eran los adecuados

Probablemente elegiste la agencia adecuada, pero cuando hablaban de resultados hablaban idiomas diferentes. Esto sucede todo el tiempo.

Existen múltiples maneras de evaluar el éxito de una estrategia digital. Por ejemplo, el engagement es uno de los KPI’s más importantes en una estrategia de redes sociales, se refiere al número de interacciones que tiene una comunidad con tus publicaciones. Esto equivale a likes, comentarios, shares, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando el director general o dueño de la empresa no está interesado en los likes o comentarios, sino en el aumento en las ventas? Es ahí cuando los objetivos de ambos equipos están completamente desalineados.

Debido a lo anterior, te recomiendo que antes de iniciar una estrategia de marketing digital, definas en la estrategia inicial, con claridad, los objetivos cuantitativos de la empresa. Si el principal objetivo es lograr un aumento en el número de prospectos, entonces es muy importante aclarar cuántos prospectos están interesados en aumentar y en cuánto tiempo.

3. El equipo comercial no da seguimiento a las oportunidades

Este problema lo hemos visto en muchas empresas: lanzamos una estrategia de marketing, comenzamos a generar oportunidades de clientes y el equipo comercial no les da seguimiento adecuado. ¡Es absurdo, pero pasa todo el tiempo! Esto sucede en empresas en donde el equipo de marketing y ventas no están alineados.

Para que haya alineación entre los equipos de marketing y comercial, te recomiendo establecer un proceso de atención de leads antes de iniciar una estrategia de generación de demanda.

La empresa debe tener claro qué persona (o personas) dentro de la organización será la responsable de dar seguimiento a los leads, y quiénes serán los responsables de cerrar los negocios, pero esto no es suficiente, pues se debe tener claro cuál es el proceso de venta y documentarlo de la manera más precisa. Es fundamental contar con guiones de atención de prospectos, guiones de preguntas frecuentes, hojas de calificación de prospectos, entre otros.

En respuesta a estos problemas que identificamos en equipos comerciales, en Freelan Marketing abrimos una nueva división, mediante la cual damos consultoría comercial para optimizar los procesos en los equipos de ventas.

4. Tu empresa no estaba preparada

La última razón, y tal vez la más difícil de aceptar, es que con frecuencia la estrategia de marketing digital fracasó por tu culpa (o la de tu equipo). Esto nos ha sucedido con varios clientes, por lo que no creas que es algo raro que suceda.

Firmas contrato con un cliente, comienzas a avanzar y de repente el cliente (o tu interlocutor) desaparece. Mandas materiales para aprobación y el cliente toma más de 2 o 3 semanas en aprobarlos. Hablas con él y le haces entender la importancia de contar con su apoyo, pero tiene tanta carga de trabajo que simplemente no puede responder. Ese tipo de estrategias están destinadas al fracaso.

También hemos tenido otro tipo de clientes, que son los “perfeccionistas desmedidos”. En estos casos, envías, por ejemplo, una publicación de blog para aprobar y el cliente pide cambios. Se mandan los cambios y el cliente pide más cambios. Se vuelven a realizar los cambios y de repente recibes una llamada del cliente comentándote que no está seguro del texto, que no le convence: hay que rehacerlo. El texto se vuelve a realizar y, al final, un proceso que debió hacerse en un par de días terminó realizándose en 3 o 4 semanas.

En mi opinión, siempre es bueno buscar cierta perfección en un documento, pero esta búsqueda nunca se debería de interponer con los resultados. Por lo general, este tipo de clientes también terminan fracasando en su estrategia digital.

5. Conclusión

El marketing digital funciona, pero debe hacerse de manera adecuada. Existen variables que pudieran hacer que tu estrategia de marketing digital fracase a través de una agencia. En este artículo te compartimos las más comunes, sin embargo, existe muchas otras.