El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el martes su amenaza de imponer aranceles a más importaciones de bienes chinos, por un valor de 267,000 millones de dólares, si China toma represalias por las recientes medidas restrictivas tomadas por el gobierno estadounidense.

En declaraciones a periodistas en la Oficina Oval, Trump también dijo que China aún no está lista para alcanzar un acuerdo sobre comercio.

“China quiere llegar a un acuerdo y yo digo que no están listos todavía”, dijo Trump. “Simplemente, digo que no están listos aún. Y hemos cancelado un par de reuniones porque digo que no están listos para llegar a un acuerdo”, agregó.

El 17 de septiembre, Trump anunció un aumento de los aranceles de 10% en productos chinos por un valor de 200,000 millones de dólares, efectivo a partir del 24 de septiembre (incrementándose a 25% el 1 de enero del 2019) y advirtió sobre aranceles adicionales para productos chinos por valor de 267,000 millones de dólares si China tomaba represalias, lo que esta última nación finalmente hizo.

Al ser consultado sobre si está listo para aplicar nuevos aranceles en caso de una represalia de China, Trump respondió: “seguro, absolutamente” y agregó que el actual desequilibrio comercial estadounidense con China significa que “ya han tomado represalias”.

[email protected]