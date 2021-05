Las tensiones a nivel nacional no dan tregua. El Comité del paro y el Gobierno de Iván Duque no logran llegar a un acuerdo y eso se traduce en millonarias pérdidas para todos los sectores productivos. Ya sea por vandalismo, bloqueos, cierres o porque las personas ya no consumen con la misma frecuencia que antes, los pequeños empresarios y productores colombianos son los verdaderamente afectados.

Hasta el momento, el paro nacional le costó al país $10.2 billones (2,780 millones de dólares), lo que equivale a 1.02% del Producto Interno Bruto del país que para 2020 se ubicó en $1.002 billones y también equivale a 42% del presupuesto de Bogotá que está en $23.9 billones (6,485 millones de dólares). El ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, manifestó que los gastos diarios de las manifestaciones representan $484,000 millones (132.4 millones de dólares)

LR realizó un sondeo entre los principales gremios del país y encontró que quienes presentan mayores pérdidas económicas, de infraestructura, capacidad laboral y materias primas son los comerciantes y el agro.

Sobre la industria del comercio, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) afirmó que “venimos de más de un año de cierres y restricciones que llevaron a la quiebra a miles de micro, pequeños y medianos empresarios elevando el número de desempleados en el país”. Los promotores del paro no se conmovieron ante este panorama que registra pérdidas para el comercio por $2.2 billones (597 millones de dólares) al cierre del 17 de mayo, pérdidas que son irrecuperables”.

Otro sector gravemente afectado es el agro. Los microempresarios de todo el país, especialmente del suroccidente, empezaron con problemas para transportar sus productos al consumidor, sin embargo, los bloqueos se prolongaron y ahora los problemas son para alimentar a los animales.

Hasta el pasado miércoles, Rodolfo Zea Navarro, ministro de Agricultura, reportó pérdidas para los ganaderos superiores a los $1.7 billones (461 millones de dólares), lo que aproximadamente representa 700,000 toneladas de productos del campo represados.

En cifras, el sector lechero pierde 8.2 millones de litros al día, 40,320 cabezas de ganado que no pudieron ser transportadas, la producción de cerdo está en 50%, lo que representa unas 720 menos toneladas del alimento, según afirmó Porkcolombia y semanalmente se pierden 3,214 toneladas de pescado.

Otro de los sectores afectados fue el sector de carga y transporte que no puede movilizarse por las principales vías del país. Por esto, más los daños que ya se presentaron, hasta la semana anterior, las pérdidas para los transportadores de Fedetranscarga superaban los $1.8 billones (488 millones de dólares).