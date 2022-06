En los últimos años, el gasto de tecnología de la información (TI) implicaba hardware y software más grande, mejor, más nuevo y más rápido para mantenerse al día con sus requisitos de negocio.

La TI vive un momento de evolución constante, y se ha movido en la dirección de las ofertas como servicio. Con los modelos As-a-Service, se traslada a un modelo de consumo bajo demanda basado en suscripción, de pago por uso, como servicio diseñado para reducir el gasto inicial de capital, mejorar la flexibilidad del cliente al ser escalable y brindar acceso a las últimas tecnologías.

¿Tu negocio o empresa ya aprovecha el modelo de pago por uso? Conoce más acerca de esta tendencia y de cómo Compucentro te ayuda a alinearte a las nuevas reglas del juego.

En entrevista para El Economista, @Horacio Gutiérrez Terroba, director de Compucentro y Mónica Islas, ejecutiva de cuentas internacionales de Compucentro, nos explicaron cómo ha sido la transformación en los modelos As a Service, DaaS (Device as a Service), NaaS, (Network as a Service) , DCaaS (Data Center como Servicio) y SAI (Servicio Administrado de Impresión).

Conoce más: https://www.compucentro.com.mx/