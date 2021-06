Microsoft Round Island One, subsidiaria irlandesa de Microsoft, obtuvo una ganancia de casi 315,000 millones de dólares en el 2020, sin embargo, no pagó impuestos corporativos ya que su dirección fiscal se encuentra en Las Bermudas.

"Como la empresa es residente fiscal en las Bermudas, no se cobra ningún impuesto sobre la renta", comentó Microsoft Round One en su declaración de impuestos en Dublín. Cabe resaltar que en Las Bernudas no se cobra un impuesto a sociedades.

La subsidiaria, que cobra tarifas de licencia por el uso del software de Microsoft con derechos de autor en todo el mundo, registró una ganancia anual de 314,700 millones de dólares, según las cuentas presentadas en la Oficina de Registro de Empresas de Irlanda.

Esta revelación de cuánto dinero ha ahorrado Microsoft se produce cuando los ministros de finanzas del G-7 intentan llegar a un acuerdo para abordar la evasión fiscal multinacional en Londres el viernes.

Estados Unidos ha propuesto abordar el problema de la transferencia de ganancias a países con impuestos bajos mediante la introducción de una tasa impositiva corporativa mínima global de 15% sobre las ganancias de las empresas multinacionales en todas las jurisdicciones. Se espera que sea respaldado en principio por los ministros de finanzas de las siete economías más grandes del mundo.

La opinión pública atacó a Microsoft por "negarse a pagar impuestos de manera descarada" y dijeron que el caso resaltaba porque se necesita una acción internacional coordinada urgente para abordar la epidemia de evasión fiscal que "poco ética, inmoral e injustificable" por parte de compañías multinacionales.

kg