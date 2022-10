Sony, Microsoft y Nintendo: ¿quién es quién en la industria de videojuegos?

Es sabido que el gaming es un fenómeno con crecimiento acelerado a nivel global. La historia de los videojuegos ha posicionado a marcas como Sony, Microsoft, Electronic Arts y Nintendo en el liderazgo. Sin embargo, durante los últimos años, las compañías que se relacionan con la industria de los videojuegos se han diversificado.

De acuerdo con All Top Everything, Sony encabeza la lista de liderazgo con 24,900 millones de dólares en 2021 del total de 130,000 millones de dólares vendidos en la industria de videojuegos. La consola más vendida fue PlayStation 5 y además, se convirtió en la más popular a nivel global.

En el segundo lugar está Microsoft con unos ingresos de 16,300 millones de dólares en videojuegos el año pasado en la unidad Xbox Game Studios. Mientras que los ingresos principales fueron provenientes de la Xbox Series X/S. Además, este competidor anunció este año un plan para adquirir Activision Blizzard por 68,700 millones de dólares, lo que podría incrementar de forma significativa sus ingresos para el próximo año.

En el tercer lugar está Nintendo, la compañía japonesa presentó ventas de US$15.300 millones. Esta compañía recibió ingresos en mayor parte por Nintendo Switch y Pokemón Legends que, de hecho, fue el más vendido para Nintendo en 2021.

Otro de los principales competidores es la empresa china Tencent con ingresos de US$13.9000 millones. Si bien el nombre naturalmente no resuena en el top of mind de las personas, la realidad es que Tencent es propietaria de Riot Games, el estudio de videojuegos que creó el exitoso videojuego League of Legends. Además, este competidos tiene acciones en otras empresas como Epic Games, Activision Blizzard, Krafton, Game Union y Unisoft.

El top cinco lo finalizó Activision Blizzard con ingresos de 8,800 millones de dólares. Este estudio estadounidense es creador del histórico videojuego Call Of Duty.

En el listado siguen gigantes de la tecnología y los videojuegos como Electronic Arts, Epic Games, Take - Two Interactive, Ubisoft y cierra el top 10 Bandai Namco.

¿Cómo está el panorama del gaming en Colombia?

LR habló con María Cristina Forero, country manager de LVP de Colombia, Perú y Ecuador sobre el panorama de los videojuegos en el país.

"El panorama de la industria en Colombia se encuentra ahora mismo en uno de sus mejores momentos, la escena de los e-sports y videojuegos se ha posicionado como una de las alternativas de alcance para las nuevas generaciones, solo en Colombia durante el ultimo año se han invertido más de 69 millones de dólares. A pasos agigantados, Colombia empieza a ganar posiciones dentro de lo que es panorama mundial teniendo una audiencia de más de 1.7 millones de personas y un alcance orgánico de 4.5 millones de impresiones", explica Forero.

De hecho, la LVP cerró 2021 con más de 68 millones de espectadores, lo que representó un crecimiento de 20% respecto a 2020. Este crecimiento, en definitiva, es muestra de que la industria gaming está cobrando cada vez más relevancia. Incluso, anunciantes han incursionado en publicidad digital en diferentes formatos y han destinado parte de su inversión publicitaria en este tipo de publicidad.

"Somos una industria que sigue creciendo a doble dígito, donde las marcas en su planeacion y estructura de 2023 contemplan inversiones por la consolidación de la misma" indica María Cristina Forero, "A nivel Colombia, general Latam y global LVP con crecimientos de más del 20%", agrega.