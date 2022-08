Sindicatos denuncian contratos de protección en la Sonda de Campeche

La organización sindical en el sector marítimo La Orden y el Sindicato International Organization of Masters, Mates and Pilots AFL-CIO (MM&P) denunciaron ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la existencia de cientos de contratos colectivos de trabajo de protección patronal, lo que ha llevado a frenar la libertad sindical “en la industria del transporte marítimo, especialmente en la Sonda de Campeche”, ello con el fin de que se ponga atención a un sector en el que se frenan los derechos de los trabajadores.



Desde la aprobación de la reforma laboral de 2019, La Orden ha impulsado una intensa campaña entre los trabajadores para lograr su sindicalización, tal es el caso que en recientes fechas sumaron dos contratos colectivos de trabajo en los consiguieron nuevos incrementos de hasta el 30%, mejores tiempo de descanso en casa.



En ese sentido, esta organización sindical, “ha iniciado una cruzada para organizar a los trabajadores de la industria del transporte marítimo y del offshore, en todas las categorías y especializaciones”, por lo que desde 2019 cambiaron sus estatutos “para poder afiliar, organizar y defender mejores condiciones laborales para todos los trabajadores, incluyendo a todos los marinos mercantes y a los de otros profesiones, que laboran en la pesca, puertos, a bordo de embarcaciones y artefactos navales, plataformas, incluyendo a los que, estando en la industria, laboran en cargos en tierra en labores técnicas o administrativas”, dijo Antonio Rodríguez Fritz, secretario General de La Orden.



Recordó que la industria del Transporte Marítimo y particularmente del Offshore tienen salarios y condiciones laborales internacionales, de hecho la gran mayoría de las empresas que operan en el Offshore en México son internacionales, por lo que no hay razón para que paguen salarios menores.



Asimismo, comentó que solicitaron, de manera formal, a la Secretaría del Trabajo la posibilidad de utilizar el software SIRVOLAB “para poder efectuar la legitimación de nuestros contratos colectivos por medio de la votación electrónica. La Orden es una organización sindical eminentemente democrática, por lo que queremos facilitar los procesos de votación”, dijo.



El dirigente sindical destacó que “la lucha por sindicalizar a los trabajadores que ha permitido casi triplicar la cantidad de afiliados de la Orden; la mejora de las condiciones laborales a nuestros socios de tal manera que seguiremos organizando a todos los trabajadores que quieran mejorar sus condiciones laborales y salariales, y que pedimos la protección que la Ley otorga para la defensa de la libertad sindical, actualmente estamos en procesos legales que estamos preparando”.

rrg