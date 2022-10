Sectores comercio, servicios y turismo proyectan alza de 2% en las ventas del Buen Fin 2022

Con descuentos de hasta 70% en diferentes productos, el sector comercio, servicios y turismo proyecta crecimiento del 2% en las ventas durante el Buen Fin 2022, y aumento en hasta 5 puntos porcentuales en la participación del comercio online.

Héctor Tejeda Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), garantizó el abasto de las mercancías más vendidas durante esta temporada, considerada la más barata del año, ya que “los fabricantes tiene productos e insumos completos, con inventario, que “sacrificarán con menores costos” para lograr la reactivación de la dinámica presencial en las tiendas.

Para el Buen Fin 2022 se estima la derrama económica de 195,000 millones de pesos, qué respecto al año previo, representa crecimiento del 2%, pero con un menor número de días, resaltó el presidente de Concanaco.

En conferencia de prensa conjunta con el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, afirmó que “hay condiciones para que este Buen Fin tenga un comportamiento igual o superior al del año pasado a pesar de tener menos días".

"Las remesas de nuestras paisanos en Estados Unidos volvieron a crecer. Los apoyos sociales que van directamente a los beneficiados y que es en efectivo, no en especie, también han aumentado y están en los bolsillos de las familias mexicanas”, dijo.

El procurador pidió a los empresarios que si no tienen mercancía qué ofertar, “mejor no participen, porque desprestigian al resto de los negocios que sí ofertan productos con descuentos”.

Héctor Tejada mencionó que la oferta dependerá de cada negocio y acorde a las posibilidades, pero existen condiciones para ofrecer hasta 70% de descuento en diversos productos, pero estará acotado al volumen de inventario que tenga cada tienda.

Sheffield Padilla aclaró que algunos productos, como los electrónicos o los autos, sus “entregas no están siendo inmediatas y por eso está Profeco, si te dicen que te entregan en tres meses, pues estamos a la orden para en el caso de que no se entregue en los tres meses que estableció el proveedor se pueda sancionar al proveedor por la no entrega oportuna”.

Precisó que las sanciones a los comerciantes incumplidos serán de hasta 10% sobre sus ventas registradas del año previo.