Se tambalea grupo negociador de la Secretaría de Economía con salida de Luz María de la Mora

El equipo de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía también se “tambalea”, luego de que se confirmó -entre el sector empresarial- la renuncia de Luz María de la Mora al frente de la subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, que pondría en riesgo las negociaciones sobre la consulta que se lleva a cabo en el T-MEC, de la política energética de México.

Fuentes allegadas al sector privado informaron que se espera una ola de cambios dentro de la Secretaría de Economía, que involucran renuncias y despidos del grupo de comercio exterior, lo que genera incertidumbre por romper la línea de dialogo que mostraba el equipo junto con la subsecretaria.

Calificaron como “muy preocupante” la renuncia del grupo de cabilderos del lado mexicano, justo cuando se encuentran en un periodo de ampliación de pláticas y consultas. De modo que “se desconoce qué planes traigan los nuevos integrantes, lo que se observa es que se endurecerá el diálogo con nuestros socios comerciales de América del Norte”, comentó uno de los involucrados.

Desde el reemplazo de Tatiana Clouthier como secretaria de Economía, por Raquel Buenrostro, se temía la “mano dura” de la ex titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la defensa de la política energética implementada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual favorece a las empresas estatales y limita la competencia con las compañías privadas.

A principios del presente mes se logró el acuerdo por parte de los tres países (Estados Unidos, Canadá y México) para ampliar el periodo de las consultas energéticas en el marco del T-MEC, y con ello evitar un panel de controversias, pues México tiene todo en su contra para perder el fallo.

El gobierno estadounidense ha criticado fuertemente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, citando incumplimiento de contratos, ya que ha realizado importantes cambios regulatorios y de políticas que favorecen a Pemex y CFE sobre los participantes privados.

Dichos cambios han llevado a las empresas privadas a presentar demandas en los tribunales mexicanos y buscar compensación a través del arbitraje internacional.

No obstante, AMLO mantiene firme su posición de no modificar las leyes su gobierno, “de no hacer cambios dentro de la política energética, lo que es violatorio del T-MEC”.

Esta posición ha puesto en indefensión a la parte negociadora mexicana, al carecer de argumentos y sustentos jurídicos que los sustente para la defensa de lo que busca el gobierno de López Obrador.