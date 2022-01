La producción de algodón en México se ha desplomado 33% desde su máximo histórico en 2018-2019, a 1 millón 201,000 bales (261,000 toneladas), destacó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

México no ha reportado ninguna aprobación oficial de productos alimenticios o piensos biotecnológicos desde mayo de 2018.

Además, México ha rechazado o retrasado todas las solicitudes de permiso para el cultivo de algodón transgénico en 2019, citando el principio de precaución.

“El algodón es el único cultivo transgénico plantado en México, y aunque la producción alcanzó un récord en la campaña comercial 2018/2019, la falta de disponibilidad de semillas actualizada junto con desafíos adicionales en el sector ha reducido significativamente la producción (aproximadamente una reducción del 33%) y calidad”, dijo el USDA en un reporte.

El algodón es el único cultivo transgénico producido comercialmente en México, con características que incluyen la resistencia a los insectos lepidópteros y tolerancia a los herbicidas dicamba, glufosinato de amonio y glifosato. Según el USDA, los productores se han enfrentado a una escasez de semillas de algodón desde 2019, ya que el gobierno de México continúa rechazando o retrasando las aprobaciones para los permisos de semillas de algodón transgénicas, citando el principio de precaución y las preocupaciones sobre las variedades transgénicas que se entremezclan con las poblaciones tradicionales de algodón silvestre en el sur del país.

Los únicos eventos aprobados para plantar en México están desactualizados y no están disponibles en el mercado mundial, y los productores informan que no tienen suficientes semillas para plantar. El algodón se cultiva en varias partes del país, con condiciones de crecimiento que varían drásticamente. Las variedades disponibles a menudo no son compatibles con todas las áreas, lo que crea aún más volatilidad, incertidumbre en la calidad y costos crecientes de producción.

En México, el proceso de obtención de la aprobación para plantar algodón se otorga mediante permisos de Secretaría de Agricultura, distribuidos directamente a las empresas semilleras que lo soliciten para cultivar un número específico de hectáreas.

Después de obtener los permisos, las empresas venden semillas directamente a los productores dentro del área aprobada. Hasta junio de 2021, el comercio de semillas se redujo 86% en comparación con el mismo período en 2020, y solo alcanzó los 2 millones de dólares.

Históricamente, toda la semilla de algodón se importa de EU, sin embargo, el USDA sugieren que solo 40% de las semillas plantadas en este período se compró a empresas estadounidenses.

