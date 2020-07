El presidente del Consejo de Administración del Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), Víctor Manuel Requejo, explicó que para que las entidades federativas puedan recuperarse económicamente y contrarrestar los efectos negativos que causó la pandemia por Covid-19, deben apostar por el sector de la construcción.

En entrevista con El Economista, señaló que las empresas constructoras y los gobiernos estatales deben ir por el desarrollo de obras privadas y el mercado inmobiliario, específicamente con la edificación de viviendas, cuyo valor sea menor a los 3 millones de pesos; esto debido a que el gobierno federal durante la pandemia está fomentando una política a favor de este sector, con el otorgamiento de créditos del Infonavit y el Fovissste.

“Este contexto de la pandemia no es obstáculo para hacer una casa que se va a vender en febrero y marzo del año entrante. Se consideró que tanto los bancos como parte del sistema financiero, son actividades esenciales, por eso no hay motivo para no construir, siempre y cuando se atiendan los requisitos que piden las autoridades para edificar”, dijo.

“Lo que recomendamos es construir viviendas cuyo valor sea de 3 millones de pesos o menor, ahí está el mercado fundamental, es el que más requiere la población, donde se pueden conseguir financiamientos más rápidos, es en donde está apoyando el Infonavit, el Fovissste, la banca les puede dar financiamientos (...) Para edificar nosotros (BIM), estamos prefiriendo financiar las construcciones que van a valer 3 millones de pesos, son las que se venden más rápido, las que tienen más mercado”, reiteró.

Manuel Requejo subrayó que como institución privada está interesada en todo el país para otorgar financiamientos para construcción de viviendas.

“Estamos interesados en todo el país, el país está en desarrollo en todas partes. Las casas que podrían edificarse, no son para venderlas en la semana entrante, tienen un proceso de construcción y posiblemente se puedan vender el siguiente año”, reiteró.

Enunció que los servicios del banco están enfocados en dar Créditos Puente para la construcción de desarrollos habitacionales, además complementan la gama de servicios con la administración de Línea III del Infonavit, la formalización de créditos para derechohabientes del Fovissste, y su unidad de valuación.

kg