El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, afirmó que es muy probable que, no obstante están en curso diversos amparos, inicien este mes las obras del aeropuerto civil de Santa Lucía.

“Es lo más probable. Estamos esperando que la Semarnat nos entregue la Manifestación de Impacto Ambiental, pero esperemos que sea en este mes”, afirmó.

Entrevistado afuera de Palacio Nacional, el funcionario dijo que el gobierno plantea ante los jueces que se acumulen los diversos amparos que se han presentado contra Santa Lucía. Aseguró que el gobierno cumplirá con las resoluciones hasta el momento que le ordenen no iniciar las obras hasta que cuente con todos los estudios en materia ambiental y de aeronáutica.

“Nosotros lo que pedimos es que todos se vayan al mismo sitio; nosotros estamos cumpliendo con la ley, y en el momento que están una serie de procesos judiciales, de amparos, diciendo que no se construya o se deje de construir (Santa Lucía), en función de que no haya tal cosa. No vamos a construir hasta que haya autorizaciones del caso”, expuso.

Luego de difundirse una imagen en la que se observa la inundación de pilotes en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, el secretario Jiménez Espriú aseguró que esa acción se llevó a cabo para proteger la cimentación de lo que sería la terminal central del NAIM.

“Hay unos periodistas que dicen cosas sin preguntar. No se inundaron ningunos pilotes. Esa fotografía que ven ustedes, no es de los pilotes, es de las columnas que iban a sostener la terminal. Lo único que está inundado de todo el aeropuerto es eso, porque se tiene que inundar 3 metros y medio, forzosamente, para que el agua no haga flotar y no rompa la infraestructura, el piso, es una cuestión técnica. Nada más que alguien le mandó a un periodista (una fotografía)”.

“No son pilotes, son columnas que tienen que estar inundadas a 3 metros y medio, y cuando se pasa la inundación vaciamos el agua porque es la altura técnica que debe tener para que no flote el piso. Visiten el aeropuerto y verán que lo único que está inundado es esa parte que tiene que detenerse. No hay ninguna inundación y el agua que se excede, porque sale del piso, se bombea y se manda a la Casa Colorada que es el sistema de bombeo que estamos recuperando”, comentó. Previamente, en un comunicado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que inundó la zona de traslado automático de personas del NAIM para conservar la infraestructura.

“El agua que llena esta construcción en forma de un gran tanque es líquido que fue depositado con una altura de 3.70 metros, que le da el peso adecuado para mantenerla a nivel y evitar que la supresión del suelo empuje hacia arriba a la misma, haciéndola flotar, lo que provocaría fracturas en la unión con la loza”, detalló la dependencia.

La SCT mencionó que el nivel de inundación será mantenido con equipo de bombeo y el agua excedente de lluvia será canalizada hacia un extremo fuera de la losa y enviada por gravedad hasta uno de los drenes laterales del polígono, desde donde se bombea hacia la laguna Casa Colorada, un nuevo vaso de regulación.

AMLO, dispuesto a llegar a arreglos sobre amparos

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo dispuesto a llegar a “arreglos” con quienes han promovido amparos contra los grandes proyectos de infraestructura de su gobierno, como el aeropuerto de Santa Lucía; la refinería de Tabasco, el Tren Maya y la operación de la termoeléctrica en Morelos, entre otros.

“Voy a hablar con todos los que tienen detenidas estas obras, voy a llevarles la cuenta de lo que se paga; y prefiero entenderme con ellos, llegar a arreglos, que haya beneficios que yo pueda cumplir como presidente y que nos permitan terminar esas obras, porque no fue culpa de nosotros”, afirmó.

En Palacio Nacional, López Obrador reiteró que exhibirá a las personas que están promoviendo amparos contra dichas obras y calificó a esos recursos legales como “obstáculos” y “actos de sabotaje” hacia su gobierno.

“Van a haber obstáculos, lo único que vamos a ejercer es nuestro derecho de réplica y también nuestra libertad de expresión y de manifestación, ¿o no podemos nosotros?, yo creo que también. Entonces, en el caso de los amparos vamos a dar a conocer aquí quiénes están otorgando esos amparos”, aseveró.

El primer mandatario aseveró que enviará una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para enterar a los ministros de que, a su juicio, se están concediendo amparos contra actos inauditos, como un recurso de ese tipo que se le concedió a una persona que se presume participó en un acto de tortura.

[email protected]