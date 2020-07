La reciente salida de VivaAerobus de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) está en línea con el reacomodo que vive la industria a nivel mundial por la creciente participación de aerolíneas de bajo costo, y pudo acelerarse con la falta de apoyos del gobierno federal para enfrentar la crisis generada por la pandemia del Covid-19, consideró Carlos Torres, analista independiente de aviación.

La irlandesa Ryanair, la británica easyJet y la estadounidense Southwest Airlines, dijo, no forman parte de ninguna organización empresarial, local o internacional, y eso no ha tenido impactos en sus operaciones ni en la preferencia de sus clientes.

Un año antes de la salida de VivaAerobus de la Canaero (que este mes inició una nueva relación con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA), Volaris hizo lo mismo, por lo que las dos empresas de ultra bajo costo en México ahora velan por sus intereses a título individual.

“México es un caso raro. Aeroméxico está en la cámara y en IATA, Interjet solo en IATA, pero no con todos los servicios de una membresía, Volaris está en IATA pero no en la Canaero y VivaAerobus en ninguna de las dos. La crisis que vive la aviación y el turismo harán que se replanteen muchas de las cosas que se hacían antes como industria. La recuperación paulatina no llega y eso complica el escenario. Los intereses ahora son distintos”, comentó.

En entrevista, recordó que tras la salida de Interjet en el 2015 trascendió que habría una nueva agrupación de aerolíneas; sin embargo, la idea no prosperó y ahora no considera que haya las condiciones para que eso ocurra.

Carlos Torres dijo que es innegable la representatividad de la IATA, que agrupa a poco más del 80% de las empresas a nivel mundial, y de la cámara. En el caso de la segunda organización recordó como uno de los grandes logros el nuevo convenio aéreo bilateral con Estados Unidos, que, en principio, se argumentó fue en beneficio de Aeroméxico, pero ahora es aprovechado por las empresas de los dos países que cuentan con infraestructura para incrementar operaciones.

[email protected]