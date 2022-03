El evento SEO organizado por la agencia puntorojo, este año tendrá 3 ediciones (Español, Inglés y Portugués) para que más personas puedan seguir ampliando sus conocimientos sobre SEO junto a los referentes más importantes.

Algunos de los speakers confirmados para la edición en español son:

-Álvaro Mazariegos - Head of SEO en el Diario La Vanguardia. Con más de 4 años como Head of SEO en uno de los medios más grandes de España. Fue profesor de periodismo y SEO en CNN Academy y en Webpositer Academy.

-Aleyda Solís - International SEO Consultant & Founder at Orainti. Ganadora del premio de “Personalidad Europea en Search en 2018” en los European Search Awards. Es una reconocida consultora SEO internacional, que participó en el SEOday en 2019 y 2020.

-Alejandro Moñino Vidales - Manager SEO Latam en Adidas. Lleva más de 10 años trabajando estrategias SEO y es profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana.

-MJ Cachón - Consultora SEO y Directora de Laika. Trabajó en distintas agencias como SEO Manager. Es docente SEO en Webpositer Academy, Cesma, IED, Aula CMi y Kschool.

El próximo 27 de abril no te pierdas este evento online y gratuito con charlas 100% prácticas sobre posicionamiento orgánico.

¡Regístrate y asegura tu lugar!

¡Inscríbete gratis aquí!

Sobre el SEOday

El SEOday es el evento SEO más grande del mundo en 3 idiomas. Un espacio que surge como una iniciativa para difundir y ampliar conocimientos 100% sobre posicionamiento orgánico.

Punto Rojo Agencia SEO

Somos la agencia SEO líder en Latinoamérica.

Somos la primera agencia SEO certificada como Great Place to Work.

Fuimos elegidos como la Mejor Agencia de Marketing Online para eCommerce por el eCommerceDay y The Best SEO agency in LATAM by Clutch.

Desde el 2015 organizamos el SEOday, el evento SEO que busca ampliar la difusión de conocimientos sobre posicionamiento orgánico por medio de referentes SEO internacionales.

Como creemos que generar conocimientos SEO es fundamental para que tanto la industria como nuestra agencia sigan creciendo, desarrollamos nuestro propio Laboratorio SEO que se encarga de investigar las variables de los algoritmos de buscadores.

https://puntorojo.com/