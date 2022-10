Retoma vuelo demanda de aviones en AL: Boeing

Los pedidos restantes reemplazarán aviones más antiguos con modelos más eficientes en el consumo de combustible, como el 737 MAX, el 787 Dreamliner y el 777X”

David Franson, director general de pronósticos de mercado de Boeing

La pronta recuperación de la industria aérea tras la pandemia en Latinoamérica y El Caribe es el argumento que tiene la fabricante Boeing para estimar que en los próximos 20 años habrá una demanda de 2,240 nuevos aviones, el 90% de ellos de un solo pasillo, lo que generará 118,000 nuevos empleos (pilotos, sobrecargos o técnicos).

“Hacemos un pronóstico completo cada veinte años, pero lo actualizamos anualmente por los cambios que se van dando en la industria, los pronostico económico o las relaciones geopolíticas y con ello buscar satisfacer la demanda”, comentó el director regional de Pronósticos de Mercado en Boeing, David Franson.

Por políticas de la empresa, dijo, no ofreció detalles sobre la demanda de México (donde Aeroméxico cuenta con la flota más relevante de Boeing), aunque reiteró lo relevante que es para ellos por su crecimiento sostenido y porque cuenta con un gran potencial en demanda de mercados nacionales e internacionales.

Acerca de la razón por la que los aviones de un pasillo son los de mayor adquisición, explicó que pueden atender sin complicaciones vuelos entre México y Estados Unidos sin tener que adecuar una infraestructura o tener costos adicionales para una aeronave de mayor envergadura.

Además, las aeronaves de un pasillo son ideales para una ruta nueva y si las empresas empiezan a crecer entonces se tendrán que aumentar el tamaño de sus aviones.

Luego de la presentación de su proyección de mercado para las siguientes dos décadas, Franson señaló que en este momento tienen conversaciones con varios clientes en Latinoamérica, aunque se reservó los detalles, y que la presencia de la marca no se limita a aviones vendidos directamente a las aerolíneas, porque cada vez más se está cambiando al modelo de arrendamiento.

“Si algo no aparece en nuestra lista oficial de pedidos, no necesariamente quiere decir que no le mandamos aviones. El mercado de arrendamiento es muy dinámico, sobre todo para aerolíneas que van empezando”, refirió.

Sobre el futuro en el mediano plazo de la aviación, destacó que las aerolíneas continuarán navegando los desafíos de América Latina para hacer que el transporte aéreo tenga mayor disponibilidad y sea más atractivo para los viajeros de la región, sobre todo en aquellos que quieren vacacionar luego del confinamiento.

