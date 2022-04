La relocalización ofrece oportunidades a México por su logística, con mejores costos para llegar al mercado norteamericano frente a Asia, destacó Tatiana Clouthier, secretaría de Economía.

Para ejemplificar ello, la funcionaria indicó que un servicio de transporte de camión típico de entrada a la ciudad de Memphis, Tennessee, desde México tiene un costo de 2,111 dólares y demora cuatro días, mientras que desde China su costo se eleva a 6,453 dólares y su periodo se alarga a 31 días.

La proximidad, que no hicimos nada para ello, simplemente que tenemos el gran regalo que nos dio la naturaleza de vivir al lado de Estados Unidos, nos permite tomar ventaja de los costos versus otros países”, dijo Clouthier al participar en una conferencia organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) este jueves.