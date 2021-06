Especialistas laborales que integran la Red Sindicalista de Mujeres y el Observatorio Laboral para la Reforma Laboral hicieron un llamado a los trabajadores a conocer y aplicar los cambios a la Ley Federal del Trabajo que otorgan libertad sindical, contratación colectiva auténtica y regulan la subcontratación laboral, pues de lo contrario quedará en letra muerta.

“Cada día que pasa que no sea tomada (la reforma) por los trabajadores y que no sea instrumentada, que no se ponga en dinámica su existencia, nos acerca más a la posibilidad de una reforma sólo en el texto legal, pero no en la práctica; con el riesgo de que a mediano se modifique porque en la realidad no respondió a lo que se buscaba con el texto, dijo Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Laboral en conferencia de prensa.

Para la coordinadora de estos esfuerzos, Inés González, quien además recordó que emprendieron la campaña “Más reformas, mejor empleo”, expuso que se hizo trabajo e investigación de la que surgieron seis iniciativas, que sin duda buscan que los trabajadores sean los protagonistas.

Bouzas añadió que ”la reforma sobre libertad y democracia sindical, junto a las particularidades que tuvo la desaparición de las Juntas, la importancia del esquema Conciliador, vio su segundo paso en la reforma en materia de subcontratación recientemente aprobada”.

Mientras se desarrolla la implementación de algunos de los cambios de la Ley Federal del Trabajo, la reforma que sí ocasionó una fuerte crítica fue la de Teletrabajo, ya que “la sacaron al vapor, más por moda que por comprensión; más una respuesta, que un análisis acabado del tema, en otras palabras, la pandemia puso a legislar y el legislativo se fue en banda y sacó ahí 3 o 4 artículos, muy desafortunados, y en mi opinión tendrá que retomarse el tema del Teletrabajo y hacer algo más en responsable”.

En su turno, Germán Reyes Gaytán, quien realizó una revisión sobre la inspección laboral, comentó que es importante que los legisladores conozcan algunos temas sobre los que el grupo de trabajo ya discutió y que sirven como punto de partida.

Pablo Franco, presidente de la Unión Nacional de Juristas, y quien realizó el documento “La democracia y libertad sindical. Principios y corazón de los sindicatos” expuso que actualmente con el caso de General Motors en Silao; “estamos viendo que hacía falta profundizar en el texto legislativo, no porque la anterior estuviera incompleto, aunque parezca un contrasentido, sino porque no tenemos en este país en las cúpulas sindicales una cultura democrática, y las personas trabajadoras siempre han sido excluidas de la participación en su vida sindical y en su vida contractual”.

Agregó que aún faltan todavía más en los cambios del mundo del trabajo, “vienen muy rápido, nunca habíamos visto un presidente de Estados Unidos abogando por la negociación colectiva por la libertad sindical, nunca habíamos visto que en los tratados comerciales se incorporarán obligaciones en materia de trabajo para los Estados, creo que este trabajo que estamos haciendo, sin duda seguirá aportando en esa lógica en cambios que arrastrarán a la realidad que las empresas no habían contemplado”.

pilar.martinez@eleconomista.mx