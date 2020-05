Bajar los salarios es pegarle a la fuente principal de los ingresos de los hogares y hacerlos más vulnerables, es la premisa de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), por lo que, mantendrán una política de recuperación salarial, “en promedio, los ingresos del trabajo aportan 63% del total”.

En entrevista, el presidente de la Conasami, Andres Peñaloza, detalla que “en rigor económico no habría fundamento para desviar el sentido de la política de la recuperación de los salarios mínimos; todo lo contrario, es mantenerla y fortalecerla, porque las preocupaciones que suelen plantearse de que un incremento de los salarios mínimos y de las remuneraciones en general, generan presiones inflacionarias pues no se han registrado. Afortunadamente, tenemos en esta coyuntura un control bastante razonable de los precios y eso es un factor positivo que no se vivió en otros momentos de crisis”.

Explicó que un total de 2 millones 294,025 hogares reciben salarios equivalentes a un salario mínimo; “si solo se contabiliza a aquellos hogares con un sólo perceptor de ingresos en esta situación, se tienen 585,955 hogares”, por lo que hay una importante preocupación en que la pandemia se vaya a convertir en un impulsor de la pobreza.

Asimismo, recordó que “se perdieron 288,000 empleos en el rango de uno a dos salarios mínimos, de las plazas de los registros del Seguro Social. Nosotros sabemos que es un agravante que el 85% que ganan un salario mínimo lo hace en el sector informal, es un sector precarizado, más vulnerable que quienes están registrados en el seguro social”.

Andrés Peñaloza destacó que la cancelación de empresas en el Seguro Social, más de 660,000 en abril, requiere de la búsqueda de liquidez para las pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, la Conasami y particularmente su Consejo de Representantes “debe tomar atención a dos pendientes que jurídicamente estamos obligados a atender: fijar salarios mínimos tanto para trabajadoras del hogar como para jornaleros agrícolas y yo apelaría a que haya una mayor sensibilidad sobre todo a la luz de la emergencia sanitaria pues quedó claro que son sectores esenciales”, destacó Peñaloza.

El representante de la Conasami añadió que, dado que la evolución de los salarios tiene que ver con la canasta básica, “es indispensable contar con un plan para elaborar una canasta básica que le llamamos digna para que los trabajadores que ganan el salario mínimo tengan esta dimensión y esta perspectiva de derechos humanos que implica el derecho a la alimentación sana y nutritiva”.

[email protected]